Eventi Marche agosto 2025: cosa fare, date spettacoli

Il calendario con i principali eventi di agosto 2025 nelle Marche: teatro, concerti, festival e sagre in varie località della regione

Quali sono gli appuntamenti principali del mese di agosto 2025 nella Regione Marche? Cercheremo di fornire ai nostri lettori di Marchenews24.it indicazioni e informazioni utili a districarsi tra le tante proposte che arrivano dal territorio regionale dalla riviera all’entroterra: festival, concerti, spettacoli teatrali, sagre e tanto altro.

Ad Acquaviva Picena, “Sponsalia” riporta in vita le nozze medievali, mentre Amandola celebra la Madonna della Pace e la Fiera di San Ruffino. Ancona vibra con le sonorità elettroniche dell’Acusmatiq Festival, e Ascoli Piceno si veste di festa con la Quintana, le celebrazioni di Sant’Emidio e l’Ascoliva Festival, che esalta le eccellenze gastronomiche locali.

La musica è protagonista a Camerino, Corinaldo, Pesaro e Urbino, con rassegne che spaziano dal jazz alla lirica, passando per installazioni artistiche e concerti nei palazzi storici. A Senigallia, il Labirinto di Hort e il Summer Jamboree richiamano migliaia di visitatori, mentre a Serravalle di Chienti il Montelago Celtic Festival fonde tradizione e fantasy in un’atmosfera unica.

Non mancano le proposte per gli amanti del teatro, come il “Teatro Libero del Monte Nerone” a Cagli, e le iniziative culturali come “Leopardi Experience” a Recanati e “Rinascimento Marchigiano” a San Severino Marche. Tra mercatini, degustazioni e spettacoli itineranti, ogni località marchigiana diventa palcoscenico di un’estate da ricordare.

Di seguito il cartellone con tutti gli eventi nelle Marche presenti sul portale suddivisi per località e in ordine di data. Ricordiamo che è possibile segnalare un evento inviando alla nostra redazione una mail all’indirizzo info@marchenews24.it fornendo tutti i dettagli e la locandina dello stesso.

eventi del mese nelle Marche

Calendario degli eventi nelle Marche ad agosto 2025

ACQUAVIVA PICENA

“Sponsalia 2025” (31 luglio-3 agosto)

AMANDOLA

Festa Madonna della Pace (31 luglio-3 agosto)

Fiera di San Ruffino (18-19 agosto)

ANCONA

Acusmatiq Festival (1-3 agosto)

APPIGNANO

Eventi estate

ASCOLI PICENO

Mostra di Antonio Marras (marzo-ottobre)

La Quintana di Ascoli Piceno (5 luglio-3 agosto)

Festività di Sant’Emidio (26 luglio-6 agosto)

“Ascoliva Festival” (9 – 20 agosto)

“Tosca” (29 agosto)

CAGLI

Teatro Libero del Monte Nerone (1-3 agosto)

CAMERINO

Camerino Festival 2025 (10 luglio-3 agosto)

CHIARAVALLE

“Non a voce sola” (giugno-agosto)

CORINALDO

Estate 2025 (luglio-agosto)

Corinaldo Jazz (1 e 2 agosto; 2 novembre)

FANO

CineFortunae (8 luglio -9 agosto)

Festa del Mare (1-3 agosto)

FERMO

Piazzetta d’Autore (luglio-agosto)

FRONTONE

“Arcana: Il Leone del Nuovo Orizzonte” (giugno – settembre)

GROTTAMMARE

Eventi Artistic Picenum (luglio-agosto)

MASSIGNANO

Eventi estate (luglio-ottobre)

MONTEFELCINO (PU)

Mercatino del Feudatario (15 luglio-12 agosto)

PERGOLA

Eventi estate (luglio-agosto)

PESARO

“Decanto” (maggio-agosto)

Personale di Paola Tassetti (7 giugno -28 settembre)

“Shopping sotto le stelle” (dal 12 giugno)

Musicae Amoeni Loci (29 giugno- 26 ottobre)

“Il Bosco Risonante” (giugno- settembre)

PROVINCIA MACERATA

MaskaMarke (5-9 agosto)

RECANATI

Lunaria 2025 di Musicultura (luglio-agosto)

“Recanati Insolita” (luglio-settembre)

“Leopardi Experience” (luglio-agosto)

REGIONE

“Prima Scena” (maggio-settembre)

SAN GINESIO

“Adolfo De Carolis a San Ginesio” (6 giugno – 28 settembre)

“Ginesio Fest” (20 -25 agosto)

SAN SEVERINO MARCHE

Escape room all’aperto “La Bomba” (dal 12 aprile)

“Summer Time 2025” (giugno-settembre)

“Una Piazza da Cinema” (3 luglio -7 agosto)

San Severino Blues Festival (17 luglio -14 agosto)

“Rinascimento Marchigiano” (luglio-ottobre)

SANT’ANGELO IN PONTANO (MC)

Sant’Angelo Di Vino (9 agosto)

SASSOFERRATO

Palio della Miniera di Zolfo di Cabernardi (31 luglio -10 agosto)

SENIGALLIA

Labirinto di Hort (giugno-settembre)

SERRAVALLE DI CHIENTI

Montelago Celtic Festival (6-9 agosto)

TORRE SAN PATRIZIO

Estate 2025 a Torre San Patrizio (luglio-agosto)

TREIA

“Treia, l’estate è qui” (giugno-settembre)

Summer 2025 (giugno-agosto)

Note d’incanto a Villa Spada (25 luglio-20 agosto)

Disfida del Bracciale (26 luglio-3 agosto)

URBINO

“Musica a Palazzo” (luglio- agosto)

VALFORNACE

Valfornace Estate 2025 (luglio-agosto)

Nella foto Corinaldo la Piaggia