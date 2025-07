Ad Acquaviva Picena “Sponsalia 2025” e non solo….

Dal 31 luglio al 3 agosto Acquaviva Picena ospita Sponsalia 2025: rievocazione storica con corteo nuziale, giochi medievali, artisti di strada e banchetto nella Fortezza. Il borgo Bandiera Arancione perfetto per una gita tra cultura e natura

ACQUAVIVA PICENA (AP) – Acquaviva Picena, piccolo centro nell’entroterra di San Benedetto del Tronto dove storia, bellezza e tradizione si incontrano, sorge su una collina dalla quale è possibile ammirare un suggestivo panorama che si affaccia sulle più alte vette dei monti appenninici.

Il borgo Bandiera Arancione, dove il tempo sembra essersi fermato per regalare emozioni , è perfetto per una fuga romantica, una gita in famiglia o un weekend slow tra cultura e natura. Ad Acquaviva Picena, ogni vicolo racconta una storia: dalla maestosa Rocca degli Acquaviva, vero capolavoro di architettura militare rinascimentale, al fascino delle Pagliarole, antichi intrecci di paglia tramandati da generazioni.

Nel periodo estivo, sono previsti diversi eventi che includono mercatini, festival musicali e rievocazioni storiche. In particolare, il borgo è animato da “…E il mercoledì? Acquaviva!”:

ogni mercoledì di luglio e agosto, nel centro storico, si tiene un mercatino artigianale con musica dal vivo, a cura dell’Associazione San Lorenzo e dell’Associazione Colori e Sapori del Piceno.

La magia del Medioevo tra cortei, banchetti e spettacoli

L’evento più significativo è però Sponsalia, la storica rievocazione del matrimonio tra Forasteria degli Acquaviva e Rainaldo di Brunforte (1234) con un banchetto nuziale medievale e spettacoli di artisti di strada. A partire dal 1988 viene organizzata a cavallo tra i mesi di luglio e agosto e prevede la disputa del Palio del Duca.

Dal 31 luglio al 3 agosto 2025, il borgo di Acquaviva Picena (AP) ospita la XXXVIII edizione di Sponsalia, una delle rievocazioni storiche più affascinanti delle Marche, organizzata dall’Associazione Palio del Duca. Si potrà vivere un grande evento storico e un’esperienza unica grazie alla quale i tanti protagonisti e il pubblico appassionato, si ritrovano immersi in un’atmosfera affascinante e lontana nel tempo, alla scoperta degli usi e costumi dell’epoca medievale.

Un matrimonio del XIII secolo rivive nel cuore del Piceno

Il ricco programma include:

Corteo storico con oltre 400 figuranti in abiti duecenteschi

Giochi medievali tra i rioni Aquila e Civetta: corsa con i sacchi, taglio del tronco, tiro alla fune con la Ruota del Duca

Spettacoli di artisti di strada, giullari, danzatori e mangiafuoco

Mercato medievale e botteghe artigiane

Banchetto nuziale medievale nella Fortezza, con pietanze storiche e incendio scenografico della rocca3

Date e momenti salienti

Giovedì 31 luglio: corteggio storico, benedizione del drappo e spettacoli medievali

Venerdì 1 agosto: celebrazione del matrimonio e Palio tra i rioni

Sabato 2 agosto: ludi e spettacoli per bambini e famiglie

Domenica 3 agosto: banchetto nuziale nella Fortezza (prenotazione obbligatoria)

Sponsalia è un omaggio all’amore e alla tradizione, un’esperienza immersiva che trasforma il centro storico in un viaggio nel tempo

Ma non c’è solo Sponsalia…

ad Acquaviva Picena infatti c’è un gioiello “nascosto”, un luogo speciale da salvare: l’affresco della Madonna della Pietà che si trova nell’omonima chiesetta o Battistero lungo la strada principale del paese, a pochi metri dalla Banca Picena.

La chiesa della Madonna della Pietà è una costruzione a pianta poligonale coperta da una cupola a spicchi posta su una antica chiesa trecentesca.

Il dipinto, molto particolare, versa in cattive condizioni, ma è tra i Luoghi del Cuore FAI da salvare più votati delle Marche

La Madonna, sicuramente del periodo primo cinquecentesco, presenta tratti caratteristici sorprendenti non riscontrabili in altre Pietà: ha i capelli biondi e sciolti che ne fanno una icona unica di maternità.

L’affresco della Madonna della Pietà di Acquaviva Picena è risultato essere tra i Luoghi del Cuore da salvare più votati delle Marche nel 12° Censimento de “I Luoghi del Cuore”, i cui dati sono stati resi noti dal FAI nello scorso giugno.

Ha raccolto ben 3.590 voti, classificandosi al 4° posto tra tutti i luoghi della regione Marche e al 159° posto tra i luoghi di tutta Italia (i luoghi votati sul territorio nazionale sono stati oltre 30mila). Un risultato veramente significativo per una piccola realtà come Acquaviva, frutto di un sostegno e di uno sforzo corale dell’intero borgo verso questo bene, con il contributo anche del comitato “Madonna della Pietà” costituito per l’occasione.

Questo risultato, superiore alla soglia dei 2.500 voti, in base al regolamento del Censimento dei Luoghi del Cuore, permetterà dunque di candidare l’affresco al bando di FAI e Intesa Sanpaolo che mette a disposizione contributi economici fino a 50.000 euro per un progetto di restauro/riqualificazione/risanamento conservativo o di promozione/valorizzazione. La speranza è dunque che da questo risultato possano scaturire interventi concreti per salvare l’affresco dal deterioramento e valorizzare questo gioiello del territorio.