“Arcana: Il Leone del Nuovo Orizzonte”, da giugno a settembre a Frontone

Al Castello della Porta la mostra “Arcana: Il Leone del Nuovo Orizzonte”, dedicata alle sculture visionarie di Andrea da Montefeltro

FRONTONE (PU) – Nel cuore delle Marche, dove i monti sembrano custodire segreti antichi, si apre un varco tra passato e futuro: dal 7 giugno, il maestoso Castello della Porta di Frontone ospita la mostra “Arcana: Il Leone del Nuovo Orizzonte”, un evento straordinario dedicato allo scultore contemporaneo Andrea da Montefeltro, insignito del Premio Mondiale della Pace nell’Arte dell’ONU.

L’artista – erede spirituale e culturale del glorioso Ducato dei Montefeltro – si presenta come un vero alchimista della forma, capace di trasmutare la pietra in pensiero, meccanica e simbolo. Le sue sculture, enigmatiche e solenni, evocano strumenti celesti, meccanismi arcani, architetture organiche, fondendo l’estetica steampunk con l’alchimia rinascimentale e la geometria sacra. Un universo dunque dove la materia si fa spirito e ogni opera diventa una porta su un mondo sospeso tra realtà e visione.

Passeggiare tra le sale del castello, magnificamente affacciato sul crinale appenninico, significa entrare in un’esperienza immersiva e intellettuale: un viaggio filosofico, un incontro tra arte, scienza ed esoterismo, dove ogni scultura diventa un enigma visivo da decifrare. La mostra è curata da Annalisa Di Maria, studiosa di fama internazionale e tra i massimi esperti di Leonardo da Vinci e dell’estetica neoplatonica del Rinascimento, e questo arricchisce l’evento di una dimensione critica e simbolica unica nel suo genere.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Frontone e Opera Coop, la manifestazione inoltre è patrocinata, oltre che dalle istituzioni locali (Comune, Provincia, Pro Loco e UNPLI), anche dal prestigioso Club per l’UNESCO di Firenze e dall’ENIT. Un riconoscimento che conferma l’importanza culturale di questo evento, in un borgo che porta con orgoglio la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

“Arcana” non è solo una mostra: è anche una chiamata per viaggiatori dell’anima, amanti dell’arte e curiosi del mistero. Un’occasione per riscoprire il valore della scultura contemporanea come linguaggio universale, capace di dialogare con la storia e di proiettarsi verso nuove dimensioni.

Inaugurazione: 7 giugno 2025, ore 17:00

Apertura mostra: da giugno a settembre 2025

Luogo: Castello della Porta – Frontone (PU)

Un appuntamento imperdibile tra arte, storia e meraviglia.