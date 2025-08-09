San Severino, il 25 agosto lo spettacolo “Di Guerra e di Pace”

Nell’ambito del festival regionale TAU – Teatri Antichi Uniti, nel parco archeologico di Septempeda andrà in scena “Di Guerra e di Pace”, una produzione originale dei Teatri di Sanseverino, organizzata dal Comune

SAN SEVERINO MARCHE – Verrà riproposta lunedì 25 agosto la rappresentazione “Di Guerra e di Pace”, una produzione originale dei Teatri di Sanseverino nata da un’idea di Francesco Rapaccioni, rinviata nei giorni scorsi a causa del maltempo. L’evento si terrà, come previsto, presso il parco archeologico di Septempeda.

La rappresentazione, organizzata dal Comune di San Severino Marche nell’ambito del cartellone estivo “Summer Time”, vedrà la partecipazione amichevole e le letture di Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella come voci recitanti, affiancati dalle letture dell’associazione Sognalibro. L’atmosfera sarà arricchita dall’accompagnamento musicale e dal dj set di BMas60°.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del prestigioso festival regionale TAU – Teatri Antichi Uniti, promosso con il supporto di un’ampia rete di collaborazioni che include la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, il Ministero della Cultura, la Regione Marche, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Anas, gruppo comunale di Protezione Civile e Pro Loco di San Severino Marche, il Cai sezione di San Severino Marche e il Comitato del Quartiere Settempeda.

Al termine dello spettacolo, sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita al parco archeologico di Septempeda, un’opportunità unica per esplorare le vestigia romane sotto le stelle.

Per favorire la sostenibilità e la fruizione dell’area, è prevista una zona ciclopedonale nel parco archeologico di Septempeda dalle ore 20:30 alle ore 23. Sarà inoltre disponibile un servizio di mobilità alternativa e sostenibile con e-bike da piazza del Popolo alle terme romane. Le prenotazioni e le informazioni per le biciclette elettriche possono essere richieste a Francesco Mosciatti (telefono 333 7981184).

Ulteriori info presso la Pro Loco di San Severino Marche al numero 0733 638414, aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19.