“ControVento Festival dell’Aria” dal 23 al 27 agosto 2025 ad Ascoli

“ControVento Festival dell’Aria”, il festival del pensiero innovativo, giunto alla quinta edizione, si svolgerà a Colle S. Marco, San Giacomo e Ascoli Piceno tra mongolfiere, aquiloni, spettacoli, concerti, poesia, mostre, incontri

ASCOLI PICENO – Torna per la quinta edizione “ControVento Festival dell’Aria”, la manifestazione che unisce arte, cultura e paesaggio, in programma dal 23 al 27 agosto 2025. Anche quest’anno il Festival racconterà il Piceno attraverso le sue bellezze naturali, le tradizioni e le eccellenze del territorio, animando alcuni dei luoghi più suggestivi della zona: da Colle San Marco a Colle San Giacomo, fino alla Cava Giuliani, immersa tra la vegetazione e le pendici montane.

Un’edizione che conferma il desiderio di promuovere Ascoli Piceno in modo originale e coinvolgente, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e culturale. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, ControVento si prepara a regalare ancora una volta emozioni e momenti di magia, grazie a un programma ricco di appuntamenti realizzati in collaborazione con numerose associazioni locali. In calendario: esibizioni e gare di aquiloni, voli in mongolfiera, escursioni naturalistiche, passeggiate botaniche, laboratori creativi, spettacoli, concerti, mostre d’arte, degustazioni gastronomiche, dimostrazioni sportive e mercatini di prodotti tipici.

In Pinacoteca la Mostra “Lei è – Sibilla Sibille” di Simona Bramati e Riccardo Aichneril e il Premio Sibylla al ministro Eugenia Roccella

Il Festival prenderà il via sabato 23 agosto alle ore 18, con l’inaugurazione presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno della mostra “Lei è – Sibilla Sibille”, a cura di Simona Bramati e Riccardo Aichner. A seguire, la cerimonia di consegna del Premio Sibylla al Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella.

Così il sindaco Marco Fioravanti alla presentazione del Festival: «Il rilancio delle aree interne e della montagna passa attraverso la cultura. Controvento Festival ne è una chiara dimostrazione: una manifestazione capace di attrarre un pubblico numeroso e di attivare una rete virtuosa tra enti, istituzioni e territorio. Il nostro obiettivo è valorizzare l’ambiente, preservarlo e renderlo sempre più fruibile, anche grazie ad appuntamenti come questo, che portano vita e partecipazione tra San Marco e San Giacomo.

Il Comune ha sostenuto con convinzione il festival, riconoscendone il valore strategico per il futuro del territorio. Siamo onorati, inoltre, della presenza del Ministro Roccella, che sarà premiata con il prestigioso Premio Sibylla. La sua partecipazione sottolinea l’importanza delle politiche a favore della natalità che il Comune sta intraprendendo e del rilancio delle aree interne: due direttrici fondamentali per far rivivere la montagna e costruire un futuro solido per le nuove generazioni».

I Concerti alla Cava Giuliani

In programma poi i tradizionali e prestigiosi appuntamenti serali.

Lunedì 25 agosto ore 21.30 (Cava Giuliani) concerto di Francesco Tricarico.

Martedì 26 agosto ore 21.30 (Cava Giuliani) concerto di Liberty Quintet con Mimmo Malandra.

Mercoledì 27 agosto ore 21.30 (Cava Giuliani) concerto di Morgan “Musica e Parole” con la partecipazione di Davide Rondoni.

A fare da legante tra le varie proposte culturali il concept del Festival, dedicato al tema dell’aria e alla celebrazione della capacità di combattere contro le avversità, accettando le sfide di un vento contrario come occasione di crescita e cambiamento.

La manifestazione coinvolge diverse realtà del terzo settore tra cui importanti associazioni di volontariato come Avis, AnFFas, le Acli e la Casa di Asterione. Inoltre promuove l’esperienza immersiva nella natura abbattendo non solo le barriere sentieristiche, ma anche quelle nei teatri naturali, come la Cava Giuliani. Altra parola chiave di questa edizione è accessibilità: ControVento è un festival accessibile a tutti, con attività e spettacoli che accontentano i gusti di un pubblico composto da bambini, ragazzi, adulti e anziani.

ControVento Festival dell’aria è patrocinato da Camera dei Deputati, Ministero della Cultura. È promosso da Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Camera di Commercio delle Marche, BIM Tronto, Amat, in collaborazione con Consorzio Turistico Monti Gemelli (Cotuge). Il Festival è organizzato dall’associazione culturale Mad Events a cura del direttore artistico Davide Rondoni.

ControVento: domenica la grande festa tra San Marco e San Giacomo

Taglio del nastro alle ore 10.30 a Colle San Marco. Nel pomeriggio Color Day e il volo in mongolfiera

ControVento – Festival dell’Aria vivrà domenica 24 agosto il suo momento centrale, con una giornata interamente dedicata alle attività tra Colle San Marco e San Giacomo. La giornata si aprirà ufficialmente alle ore 10.30 con il taglio del nastro a Colle San Marco, alla presenza delle autorità locali. Il programma prevede iniziative che uniscono natura, cultura, sport e intrattenimento, con l’obiettivo di valorizzare il territorio montano e offrire al pubblico esperienze diversificate.

Escursioni, passeggiate botaniche, trekking ed e-bike accompagneranno i visitatori alla scoperta dei paesaggi del Piceno, mentre laboratori artistici e teatrali, spettacoli equestri e dimostrazioni di falconeria arricchiranno il calendario con appuntamenti di carattere culturale e performativo. L’intera area sarà animata da esibizioni di aquiloni giganti, attività ludiche e momenti di socialità che renderanno la giornata accessibile a famiglie, giovani e appassionati di montagna. Nel pomeriggio alle ore 16.30 è previsto il Color Day, evento musicale e aggregativo che porterà sul pianoro di Colle San Marco una forte partecipazione di pubblico. A chiudere la giornata sarà l’atteso volo in mongolfiera, attrazione simbolo del Festival, che offrirà ai presenti l’opportunità di ammirare dall’alto l’intero panorama ascolano, rafforzando lo spirito di connessione tra comunità e territorio che caratterizza la manifestazione.

La giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera di festa diffusa, in cui i visitatori potranno muoversi liberamente tra le diverse aree, vivendo la montagna come un grande teatro naturale. Il contatto con la natura sarà costante e immediato: i prati, i boschi e i panorami diventeranno scenografie spontanee per attività e spettacoli, restituendo un senso di armonia tra paesaggio e cultura. Come in tutte le giornate del Festival, anche domenica le iniziative sono concepite con un’attenzione particolare all’inclusione e all’accessibilità, per garantire la partecipazione di un pubblico ampio e diversificato. Percorsi dedicati e attività su misura permetteranno a famiglie, bambini, persone anziane e visitatori con disabilità di vivere appieno l’esperienza, senza barriere.

Tutti gli spettacoli e gli eventi presenti nel programma sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: 388-1085220