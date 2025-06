Estate 2025 a Corinaldo tra musica, arte e spettacolo

CORINALDO – L’estate corinaldese si accende di musica, arte e spettacolo con un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutte le età e gusti. Tra concerti, festival e performance dal vivo, Corinaldo si conferma ancora una volta uno dei borghi più vivaci e culturalmente attivi delle Marche.

Il cartellone estivo con i più importanti appuntamenti musicali prenderà il via il 6 luglio con un evento di grande spiritualità e partecipazione: in occasione della Festa di Santa Maria Goretti, patrona del borgo, si terrà il concerto della band The Sun, gruppo simbolo della musica cristiana contemporanea, noto per i suoi messaggi di speranza e rinascita.

Il 12 luglio sarà la volta dello spettacolo I Migliori Anni della Nostra Vita, un viaggio emozionante tra musica, danza e parole. Uno show completamente dal vivo che vedrà tra i protagonisti anche il talento locale Roberto Tarsi, insieme a un cast di artisti professionisti.

Il 19 luglio spazio al Festival degli Stonati, a cura di Teatro Time e Pro Loco Corinaldo: una serata divertente e scanzonata dove lo spettacolo lo fanno… anche i meno intonati!

Il mese di agosto si apre con un doppio appuntamento dedicato agli amanti del jazz. L’ 1 e 2 agosto torna infatti il Corinaldo Jazz Festival, con due serate imperdibili: sul palco il Kevin Hays Trio, uno dei più acclamati pianisti jazz americani, e Karima con il suo progetto “Canta Autori”, un omaggio raffinato ai grandi della musica.

Il 7 agosto Corinaldo si trasformerà in una piccola Liverpool con il concerto dei The Yellow Beat, a cura dell’associazione BeatleSenigallia: un tributo alla musica dei Beatles. Da venerdì 1 a domenica 10 agosto presso la Biblioteca Comunale mostra “Chiedi chi erano i Beatles: Fotografie e Rarità”.

L’8 agosto le mura del borgo ospiteranno Music in the Castle, una notte all’insegna dell’elettronica con DJ set e la partecipazione speciale di DJ Pippo Palmieri dallo storico programma radiofonico “Zoo di 105”.

Tutte le informazioni presso l’Ufficio IAT al telefono 071 7978636 oppure via mail all’indirizzo iat1@corinaldo.it, online www.corinaldoturismo.it.