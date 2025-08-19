Remember Disco Dance, domani si balla a Civitanova Marche

Mercoledì 20 agosto, nell’Area Portuale (Parcheggio Mercato Ittico) di Civitanova Marche, arriva la carovana di Remember Disco Dance. Ingresso libero. In consolle DJ Andrea Falcetelli, alla voce Monika Kiss

CIVITANOVA MARCHE – Dopo lo strepitoso successo di Ferragosto, quando circa 4.000 persone di tutte le età hanno ballato insieme a Pesaro, in un’atmosfera di festa, la carovana di Remember Disco Dance domani, mercoledì 20 agosto approda a Civitanova Marche, nell’Area Portuale (Parcheggio Mercato Ittico).

Dalle 22, con ingresso libero, si balla anche qui, con la musica di Andrea Falcetelli, DJ capace di far scatenare chiunque, la voce di Monika Kiss, l’energia di Ezzy Moore, coreografa, che guida il corpo di ballo di questo party. Remember Disco Dance è un evento collettivo, in cui musica, show, coreografie, luci e costumi si fondono per creare magia ed emozioni.

Per Remember Disco Dance, quella del 20 agosto a Civitanova Marcha è l’ultima data di un tour estivo di successo assoluto. Dopo due stagioni estive, con oltre 50 date tra le città di tutto il centro Italia, la festa cresce ancora.

«Ogni sera cambia qualcosa, cerchiamo sempre di migliorare e far divertire il pubblico in modo diverso», spiega Monika Kiss. «Le persone hanno davvero voglia di ballare, dopo una nostra serata spesso tornano a casa stanche perché non lo facevano da tempo. I veri protagonisti non siamo certi noi artisti sul palco, sono loro».

Quando in una piazza arriva Remember Disco Dance, il ritmo, l’energia e i sorrisi prendono il sopravvento. E il pubblico non può fare a meno di ballare, proprio come succedeva qualche anno fa nelle tante discoteche italiane. Le piazze, con questo evento, diventano vere e proprie pista da ballo sotto le stelle.

«Abbiamo iniziato a proporre questi eventi nel lontano 2017 da allora il successo è stato sempre crescente», racconta Andrea Falcetelli, DJ e organizzatore di questo format che sul palco porta anche, come dicevamo, la voce e l’energia di Monika Kiss, lo show di ballerine professioniste ed un impatto spettacolare (impianto audio, ledwall, luci, effetti speciali etc) sempre all’altezza della situazione.

Un evento Remember Disco Dance è energia e divertimento per tutti, ad ogni età, non solo per chi non ha più vent’anni e non va più a ballare da tempo.

«I nostri eventi hanno un pubblico di età molto diverse tra loro, non certo solo over 40. Dai 70enni ai teenager, facciamo ballare tutti. La nostra musica coinvolge davvero anche più giovani, cosa che è successa recentemente alla celebre Rotonda di Senigallia (quella cantata da Fred Bongusto, NDR) e pure a Marcelli di Numana, quando abbiamo fatto divertire migliaia e migliaia di persone», spiega Andrea Falcetelli che ogni sera propone un remix continuo di brani del passato e del presente, un sound perfetto per coinvolgere ogni pubblico.

«Proponiamo soprattutto versioni attuali di brani anni ’80 e ’90 e questo sound crea emozione e partecipazione nel pubblico. Non è facile realizzare queste tracce, dietro c’è molto lavoro», continua Andrea Falcetelli, che di giorno fa prima di tutto l’imprenditore. Per questo, probabilmente, sa che Remember Disco Dance ha successo perché è un party in cui il lavoro dietro le quinte, musica e show contano molto più del nome dell’ego del DJ che è in console.

«Il nostro è davvero un evento collettivo, impensabile senza le nostre ballerine, che non sono solo bellissime. Sono vere professioniste del palco e dello show. Un ruolo fondamentale ce l’ha anche chi lavora dietro le quinte… e poi alla voce c’è Monika Kiss, un’artista che lavora in tutto il mondo e sa come emozionare, quando canta e non solo», conclude Falcetelli.