San Severino, tornano Festa di Santa Margherita e Sagra della Ceca

Dal 28 al 31 agosto 2025 a Cesolo si svolgeranno la Festa di Santa Margherita e la Sagra della Ceca tra fede e festa, tradizione e sapori autentici

SAN SEVERINO MARCHE – Quattro giorni di fede e festa, tradizione e sapori autentici attendono la comunità di Cesolo per il ritorno della 105esima Festa di Santa Margherita e della 42esima Sagra della Ceca.

L’evento, patrocinato dalla Città di San Severino Marche e organizzato dalla Pro Cesolo, si svolgerà da domani (giovedì 28 agosto) a domenica (31 agosto).

La manifestazione unisce un ricco programma di eventi a una profonda tradizione religiosa.

Giovedì 28 solenne processione e Santa Messa con l’urna di Santa Margherita alle ore 20,30. A seguire buffet per tutti. Venerdì 29 serata danzante con l’orchestra “Suonami Band” alle ore 21 seguita da ”Chill”, a partire dalle ore 22, con musica, food, drink e dj set fino a tarda notte. In più, a partire dalle ore 19, apertura degli stands gastronomici con arrosticini e ceche e possibilità di asporto su prenotazione (dalle ore 12 alle 19 al numero 3393246183).

Sabato 30 divertimento per i più piccoli con gonfiabili, pop corn, zucchero filato e animazione “Pimpi Pampi” dalle 17:30. Dalle 19,30 apertura stands gastronomici. La serata continuerà con un concerto della tribute band dei Recidivi, seguita da un dj set con Multiradio.

Domenica 31 balli con l’orchestra “Vincenzo Macchiati Band” dalle 18 ed esibizione di ballo della F.A. Team Academy alle 19. A partire dalle ore 17,30 stands gastronomici e spazio bimbi con zucchero filato, pop corn, gonfiabili e l’animazione di “Pimpi Pampi”.

Per domenica il programma religioso prevede la Santa Messa delle ore 11 con benedizione della Santa Reliquia. Alle 17 ancora Santa Messa con la benedizione della Santa Reliquia in onore della patrona Santa Margherita.