“Musica a Palazzo”, dal 12 luglio 2025 a Urbino

La rassegna estiva dell’Ente Concerti di Pesaro torna a Urbino nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale. Primo appuntamento con il Quintetto Dedalo

URBINO – Torna Musica a Palazzo, la rassegna estiva dell’Ente Concerti di Pesaro che porta la grande musica da camera nel cuore di Urbino, nei suggestivi spazi del Cortile d’Onore del Palazzo Ducale. Dal 12 luglio al 30 agosto 2025, cinque appuntamenti pomeridiani con giovani interpreti di talento e ensemble emergenti offriranno al pubblico un cartellone raffinato e variegato nella sede della Galleria Nazionale della Marche.

In programma i capolavori dei romantici Brahms e Chopin, la musica russa di Stravinskij e Rachmaninov, le sonorità di sapore impressionista di Ravel – di cui quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita – e le più belle pagine degli italiani Respighi e Dallapiccola. Completano il programma opere di due autori contemporanei pesaresi: Paolo Marzocchi e Mario Totaro.

L’appuntamento inaugurale vede protagonista sabato 12 luglio (ore 18) una formazione giovane con un programma di rara bellezza. Il Quintetto Dedalo nasce nel 2021 fra le mura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sotto la guida del Maestro Carlo Bertola. Ben presto l’entusiasmo per questa formazione porta i suoi componenti a proseguire lo studio del repertorio esibendosi per varie realtà torinesi, tra cui l’Unione Musicale, Contrametric Ensemble, gli Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI e le Serate del Conservatorio. Per Musica a Palazzo il quintetto presenta un programma con musiche di Ottorino Respighi e Johannes Brahms.

La rassegna si inserisce nel circuito nazionale Musica con Vista, il festival di musica classica promosso da Comitato AMUR, Le Dimore del Quartetto, con il sostegno di Poste Italiane, che per l’edizione 2025 si arricchisce della prestigiosa collaborazione della Fondazione Stauffer, primo centro musicale internazionale per l’alta formazione dedicato agli strumenti ad arco. Anche questa estate Musica con Vista percorrerà tutta l’Italia, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola. Un’occasione unica dunque per vivere la musica dal vivo in dialogo con il patrimonio storico e artistico della città ducale.

Il programma completo di Musica a Palazzo è disponibile su enteconcerti.it.

Biglietti di cortesia € 5,00 Biglietteria Ingresso cortile del Palazzo Ducale il giorno dello spettacolo dalle ore 17 (tel. 0722 327831) Vendita online su liveticket.com Informazioni Ente Concerti Pesaro (0721 32482 – info@enteconcerti.it).

In caso di maltempo i concerti si terranno sotto i portici del Cortile d’Onore.

Le attività dell’Ente Concerti sono realizzate con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.