“La fijiastra cittadina”: poker di rappresentazioni nel maceratese

Un’estate tutta da ridere con le Dieci Donne Mamme Matte che presentano 4 rappresentazioni de “La fijiastra cittadina” a Camerino, Sefro, Pievebovigliana e Castelraimondo

CAMERINO – Dopo il successo della stagione invernale, la compagnia teatrale di Camerino “Le Dieci Donne Mamme Matte” torna sul palcoscenico con quattro date della commedia in tre atti “La fijiastra cittadina”, scritta da Giuseppe Iori e diretta da Alberto Pepe: il 9 agosto a Camerino nella Rocca Borgesca l’11 agosto a Sefro presso la Pista di pattinaggio, il 13 agosto a Pievebovigliana in Piazza Vittorio Veneto e il 16 agosto nella piazza di Crispiero nel comune di Castelraimondo.

La trama

Si ritorna così negli ambienti di quella famiglia contadina degli anni ’50 dove si sta per celebrare il matrimonio del figlio maggiore Antonio con Maria, una ragazza di città poco avvezza ai lavori della terra. La mamma Giulia, vedova che ha cercato di crescere con sani principi i suoi due figli Antonio e Pietro, non accetta di buon grado questa “intrusa”, anche perché a casa ci sarebbe bisogno di una ragazza di campagna, e Annetta – la figlia dell’amica Assunta – potrebbe essere la persona giusta.

A complicare le cose ci pensano Sor Ugo, maestro in pensione innamorato di Giulia, e il simpatico Don Nazzareno che, accompagnato dai suoi chierichetti, cerca di svolgere le sue funzioni con una particolare attenzione all’aspetto di…vino!

Con: Carla Casadidio, Loredana Ottavini, Mauro Sebastiani, Daniela Calcinelli, Francesco Mariotti, Paolo Romagnoli, Rosella Marsili e Massimo Marchetti e la partecipazione straordinaria di: Dario Fiore e Andrea Caprodossi

Suoni e luci: Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli

Trucco e parrucco: Patrizia Pupilli

Suggeritrice: Clara Papa

Le Dieci Donne Mamme Matte nascono nel 2000 a Camerino (MC) e nel 2005 costituiscono l’omonima Associazione Teatrale. Il terremoto del 2016 ha fatto crollare la sede storica del gruppo, posta nel centro di Camerino, facendo perdere molte dotazioni fondamentali. Ma le DDMM non si sono mai arrese: in 25 anni di ininterrotta attività hanno mantenuto viva la passione per il teatro e per il dialetto camerinese, cuore pulsante della loro produzione artistica. Dal 2024 fanno parte della FITA Marche, continuando il loro impegno per una cultura teatrale popolare, autentica e radicata nel territorio.