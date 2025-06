Al via “Summer Time 2025” a San Severino Marche

Da giugno a settembre previsto un ricco e variegato programma di eventi adatto a tutti i gusti e tutte le età

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si appresta a vivere un’estate all’insegna del divertimento, della cultura e dello spettacolo con il ricco calendario di eventi di “Summer Time 2025”. Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha lavorato, in collaborazione con la Pro Loco e con le altre associazioni settempedane, per offrire un programma variegato e coinvolgente, capace di soddisfare tutti i gusti e tutte le età.

Il mese di giugno si aprirà oggi, domenica primo giugno con la tradizionale Fiera del Patrono a partire dalle ore 8. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli sarà mercoledì 4 giugno al teatro Feronia, dove andrà in scena “Geronimo Stilton. Una piccola grande storia di felicità” alle ore 16,30. Dal 6 al 14 giugno tornerà il suggestivo Palio dei Castelli, che animerà piazza del Popolo e le vie cittadine, per poi spostarsi a Elcito dal 20 al 22 giugno con le Serate Medievali. A chiudere il mese, il teatro dialettale “Dialetto a Granali” in piazzetta Granali, con spettacoli gratuiti il 21 e 28 giugno e il 5 luglio, dalle ore 21, e il mercatino “Una Piazza d’altri tempi” in piazza del Popolo il 29 giugno e poi il 31 agosto, dalle ore 9.

Luglio si preannuncia altrettanto entusiasmante: sabato 5 luglio piazza del Popolo ospiterà “Ritmo nel Sangue. Dona, balla, vivi” dalle ore 18 mentre domenica 6 luglio sarà la volta del concerto NYCO (Network Youth Choir Orchestra) alle ore 21. Per i più giovani e le famiglie, sabato 12 luglio ci saranno il “Ludobus. Sentiero giocoso” e gli Scacchi giganti in piazza del Popolo dalle ore 18,30. Il 18 e 19 luglio sarà la volta dell’Ulk Festival – Alta Marca Trekking Fest presso Campagna Magna in località Serripola.

Poi grande evento culturale dell’estate 2025: Dal 12 luglio al 19 ottobre la Galleria d’arte moderna “Filippo Bigioli” e il piano nobile del Palazzo Comunale ospiteranno la mostra “Rinascimento Marchigiano”.

La grande musica

Come ogni anno torna anche la grande musica: dal 17 al 20 luglio il piazzale degli Smeducci, a Castello al Monte, sarà il cuore del San Severino Blues Marche Festival, giunto alla 34esima edizione, con concerti a pagamento di artisti internazionali come The King of Blues, Honey Island Swamp Band, Crystal Thomas e Sacromud.

Il 26 luglio piazza del Popolo si trasformerà in una grande passerella per il Gran Galà della Moda mentre il 28 luglio le Terme Romane ospiteranno la “Serata alle terme romane” nell’ambito della rassegna regionale dei Teatri Antichi Uniti.

Agosto vedrà sabato 2 agosto il concerto di Mafalda Minnozzi “Cinecittà”, un omaggio ai grandi compositori del cinema italiano, al piazzale degli Smeducci di Castello al Monte con ingresso gratuito. L’8 agosto Castel San Pietro accoglierà l’Orchestra dei Fiati “Insieme per gli Altri”. La rassegna “Una Piazza da Cinema” offrirà proiezioni gratuite in piazza del Popolo ogni giovedì (3, 10, 24, 31 luglio e 7 agosto) e mercoledì (16, 30 luglio). Il mese si concluderà con “Borghi Aperti” nelle vie del centro storico domenica 31 agosto dalle ore 16,30.

Settembre non sarà da meno, con il Mercato regionale europeo – Street Food in piazza del Popolo dal 4 al 7 settembre. Domenica 14 settembre piazza del Popolo sarà dedicata ai più piccoli con “Una Piazza da Bimbi”. Il 20 e 21 settembre tornerà Baricentro, se della riscoperta della nostra splendida città e dell’importante mostra Rinascimento Marchigiano ”.