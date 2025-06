Pesaro, la personale di Paola Tassetti dal 7 giugno al 28 settembre 2025

Al Museo della Marineria Washington Patrignani domani inaugura la mostra “Morfologia Subacquea” di Paola Tassetti: disegni di anatomia vegetale che ricercano una ‘mezcla biologica’ in cui piante, animali e uomini convivono in un tutt’uno

PESARO – Sabato 7 giugno (ore 18.30) al Museo della Marineria Washington Patrignani di Pesaro inaugura ‘MORFOLOGIA Subacquea. MORPHOLOGIE SOUS-MARINE. UNDERWATER MORPHOLOGY’ la personale di Paola Tassetti che propone ‘immersioni parziali del corpo anatomico, esplorazioni archeologiche vegetali e l’equipaggio animale della nuova specie’.

Paola Tassetti ricerca una nuova realtà in movimento, un nuovo umanesimo; i suoi disegni di Anatomia Vegetale contemplano una “mezcla biologica” in cui piante, animali e uomini convivono in un tutt’uno. Appare indispensabile all’artista il recupero del passato, scrigno di antichi saperi, miti e riti che permettano di percorrere con più consapevolezza le strade del futuro verso l’evoluzione.

L’artista prende le mosse dai pionieristici studi di medicina di Andrea Vesàlio, dalle sue straordinarie tavole anatomiche realizzate a Venezia dagli artisti della scuola di Tiziano Vecellio. Nascono così le Anatomie Vegetali, le Psicogeografie, tavole anatomiche e composite installazioni di frammenti e reperti che raccontano spaccati di metamorfosi fiorite sia sulle tele che nelle installazioni.

Opere che danno spazio ad una visione del mondo che ricostruisce l’antico potente nesso tra microcosmo e macrocosmo, tra uomo e natura, arte e scienza. In questa mostra Tassetti porta nuovi studi di morfologia subacquea riguardanti il mondo sotterraneo del mare, rimescolando le scienze naturali, le energie relative ai contesti attraversati e la metafisica di un nuovo equipaggio che abiterà il mondo marino.

L’esposizione sarà visitabile fino al 28 settembre.

Paola Tassetti

Studia arte, si laurea in architettura e successivamente si specializza nella ricerca del paesaggio italiano. Continua la sua formazione artistica a Kyoto presso lo studio Tomohiro Hata Architect and Associates e a Londra allo Uncommon Studio Creative. La sua attività multidisciplinare sperimenta i terreni di confine tra diverse discipline: biologia, botanica, tassonomia, anatomia, archeologia, antropologia, sociologia, psicologia e architettura.

Contempera l’interesse per il paesaggio con la ricerca sull’anatomia umana con cui alimenta la sua espressione creativa fatta di diari, disegni, installazioni site specific, pitture surreali, collage digitali, arte digitale, pittura materica, serigrafia, raccolte tassonomiche, installazioni seriali e performance dove il corpo diventa veicolo di sperimentazione e terreno di scambio tra l’interiorità e la realtà.

MORFOLOGIA Subacquea

MORPHOLOGIE SOUS-MARINE

UNDERWATER MORPHOLOGY

di Paola Tassetti

Museo della Marineria Washington Patrignani di Pesaro, Villa Molaroni, viale Pola 9

7 giugno – 28 settembre 2025

inaugurazione sabato 7 giugno ore 18.30

orario martedì, mercoledì, giovedì 9.30 – 12.30, venerdì, sabato e domenica 16 – 20

Ingresso con Card Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni