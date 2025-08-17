Sagra de li Gnocchi 2025: a San Ginesio torna il gusto della tradizione

Il 18 e 19 agosto due serate di festa ai Giardini del Pincio con gnocchi fatti a mano, musica dal vivo e piatti tipici del Rione Porta Picena

SAN GINESIO – San Ginesio, il balcone dei Monti Sibillini sulle Marche, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la 39esima edizione della Sagra de li Gnocchi, in programma domani lunedì 18 e martedì 19 agosto 2025, presso i suggestivi Giardini del Pincio, nel Rione Porta Picena.

Organizzata con passione dalla comunità locale, la sagra è un omaggio alla cucina genuina e alla convivialità che da sempre caratterizzano San Ginesio.

Protagonisti assoluti saranno gli gnocchi fatti a mano, preparati secondo antiche ricette tramandate di generazione in generazione. I visitatori potranno gustarli in diverse varianti, accompagnati da piatti tipici, vini locali e dolci tradizionali.

Musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento animeranno entrambe le serate, trasformando i Giardini del Pincio in un palcoscenico di festa e cultura popolare. Non mancheranno stand artigianali, giochi per bambini e momenti dedicati alla riscoperta delle tradizioni ginesine.

L’edizione 2025 della Sagra in particolare sarà allietata da:

18 Agosto

Commedia Dialettale “Li Parendi de Roma”

A cura della Compagnia Teatrale “La nuova” di Belmonte Piceno

19 Agosto

“Tale e Quale Show de Nojaltri”

Spettacolo di imitazioni musicali a cura di Gioventù inCanto – I ragazzi dell’oratorio di San Ginesio

Ingresso libero. L’evento è aperto a tutti, con ampi spazi all’aperto e aree attrezzate per famiglie.