Acusmatiq Festival 2025: ad Ancona tre giorni di musica elettronica tra natura, tecnologia e sperimentazione

La Mole Vanvitelliana di Ancona ospita la 20esima edizione di Acusmatiq: dall’1 al 3 agosto 2025, performance idrofoniche, live set internazionali e il format ASMOC con 16 artisti da tutta Italia

ANCONA – Acusmatiq, festival di musica elettronica tra i più longevi e riconosciuti a livello nazionale, organizzato da Arci Ancona in collaborazione con AMAT, Comune di Ancona, UNIVPM e MATME, celebra la sua ventesima edizione l’1, 2 e 3 agosto 2025 nella cornice storica della Mole Vanvitelliana di Ancona, rinnovando così il suo impegno nella ricerca tra musica, tecnologia e arti sonore contemporanee.

Il tema di quest’anno, “pre/post human”, esplora la tensione creativa tra le manifestazioni sonore del mondo naturale e le traiettorie della sperimentazione elettronica contemporanea, in un confronto tra ambienti acustici e intelligenze sintetiche, tra coscienza e automatismo.

Programma

Venerdì 1 agosto, in particolare si apre il programma con un focus sulla formazione e la ricerca artistica: alle ore 18:00 presso la Sala Boxe, la presentazione dei progetti degli allievi del corso di perfezionamento in Nuove Tecnologie per la Performance dell’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con il festival Cinematica. A seguire, gli spazi del Lazzabaretto e della Corte ospiteranno una serie di performance inedite e anteprime assolute: Mac Tire presenta la prima parte della performance Cariddi, intervento idrofonico realizzato direttamente nelle acque del porto di Ancona (ore 20:00).

Dalle ore 21:30, la Corte accoglie una tripletta d’eccezione: Tata (live A/V), Mana (Hyperdub, UK) con il suo nuovo lavoro Mania, e l’attesissimo Robert Lippok (Germania), storico musicista e co-fondatore dei To Rococo Rot, che sceglie Acusmatiq per il debutto assoluto del suo nuovo live set, frutto di una ricerca sonora radicale tra materia acustica e astrazione digitale. Ingresso 12 €, prevendita disponibile su Vivaticket.

Sabato 2 agosto, il festival continua al Lazzabaretto con il secondo atto della performance Cariddi di Mac Tire (ore 21:00), per proseguire col live set di Enrico Pierantognetti (ore 21:30), tra glitch, IDM e ambient modulare. A seguire, il dj-set Psywar Vibes (ore 22:20). Alle 23:00 il Cinema della Mole ospita la proiezione gratuita del film Der Hammer und der Stein – Il martello e la pietra di Sergio Marcelli.

Domenica 3 agosto infine , si apre la giornata conclusiva alle ore 19:00 con un incontro pubblico dal titolo La pratica musicale elettronica nel 2025, tra coscienza, circuiti e automatismi, moderato dal Prof. Enrico Cosimi (Conservatorio di Bologna) e da Paolo F. Bragaglia, direttore artistico del festival. Un’occasione di confronto aperto con i protagonisti delle nuove pratiche sonore.

Gran finale in Corte con ASMOC 09 – AcuSmatiq MOdular Circus (ore 21:15), lo storico format ideato dal festival, giunto alla sua nona edizione: 16 importanti artisti da tutta Italia si alterneranno in una maratona senza interruzioni di brevi performance elettroniche in un carosello elettrizzante di stili, pratiche e visioni sonore cangianti e imprevedibili. Saranno protagonisti, nell’ordine, Enrico Cosimi, Francesco Trivilino, Andy Morello, Dave Bundy, Gianni Proietti, Alina Kalancea, Giacomo Vanelli, Roberto Paci Dalò, Enrico Pierantognetti, Davide Barucca, Lorenzo Giuliani, Alessandro Bonino, Gianluca Natanti e Paco Maddalena. Ingresso gratuito.