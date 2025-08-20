Grand Tour delle Marche 2025, a Monteprandone “Corpo e Spirito”

Corpo e spirito, l’ evento speciale del Grand Tour delle Marche 2025 è programmato a Monteprandone venerdì 29 agosto: un’esperienza di elevato valore spirituale, sensoriale e culturale

MONTEPRANDONE – Un pomeriggio dedicato al benessere, al cammino e alla memoria dei sapori. Venerdì 29 agosto, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Monteprandone, con il cofinanziamento della Regione Marche nell’ambito del bando benessere, presentano “Corpo e Spirito”, un evento gratuito che intreccia natura, gusto e cammini.

A guidare i partecipanti lungo il percorso saranno Barbara Migliorelli, esperta di forest bathing che accompagnerà il gruppo in un’esperienza di immersione sensoriale nel paesaggio, e Claudio Pupi, meglio conosciuto come “Un fotografo in cammino” che, dopo migliaia di chilometri percorsi lungo i più celebri cammini italiani ed europei, racconterà il suo modo di vivere i sentieri attraverso lo sguardo e l’obiettivo fotografico.

Il viaggio si concluderà nella suggestiva cornice del “Lavatoio” dove ad attendere i camminatori ci sarà una degustazione ideata da Ermetina Mira, dell’Hotel San Giacomo, nell’ambito del progetto la “Cucina dello Spirito” mirato a recuperare antiche ricette monastiche del Piceno e delle Marche, riportando in vita sapori essenziali e profondi legati al paziente lavoro delle comunità religiose.

Il ritrovo è fissato alle 17:00 in Piazza dell’Aquila. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 338 3905190 (Barbara).

Un’occasione per ritrovare sé stessi tra cammino, natura e sapori, lasciando che corpo e spirito tornino a dialogare in armonia.

Corpo e spirito è un evento speciale del Grand Tour delle Marche, il circuito promosso dall’organizzazione di Tipicità e da ANCI Marche.