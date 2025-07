Festa del Mare di Fano 2025: tra tradizione marinara, spettacoli e fuochi d’artificio

Dal primo al 3 agosto Fano celebra la 66ª edizione della Festa del Mare: eventi, concerti, gastronomia e commemorazioni per onorare il legame profondo con l’Adriatico

FANO – Fano è pronta a celebrare la 66esima edizione della Festa del Mare e il suo profondo legame con la marineria.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto, dalla spiaggia di Sassonia all’Arzilla con il suo cuore nella zona Porto, non solo il mare protagonista ma anche le tante storie che racconta, i suoi orizzonti infiniti per promuovere e diffondere la memoria marinara e la sua cultura millenaria.

Ancora oggi la sua identità e la sua economia sono ancorate alle attività marittime e della pesca. Mare pulito, spiagge bellissime, servizi di qualità le hanno fatto ottenere, anche per il 2025, la Bandiera Blu, la prestigiosa certificazione internazionale di qualità del mare e di ecosostenibilità ambientale, che verrà consegnata proprio in occasione della Festa del Mare (domenica 3 agosto – ore 10).

La 66esima edizione sarà tre giorni intensi di eventi per scoprire e riscoprire insieme il fascino e l’importanza del mare, attraverso spettacoli, concerti di musica live, incontri, laboratori, visite guidate, mostre, uscite in barca, sport e gastronomia, che si chiudono, domenica 3 agosto, con il grande spettacolo dei fuochi d’artificio dal Molo dell’Arzilla, il magico evento più atteso dell’estate di Fano.

La Festa del Mare è stata presentata in conferenza stampa nella sede della New Copromo di Eros Bocchini, tra i partner dell’evento.

“La Festa del Mare è uno degli eventi più sentiti dalla città – ha dichiarato in apertura Alberto Santorelli, assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Fano – Sarà una celebrazione della tradizione per onorare la nostra storia e il legame indissolubile che Fano ha con il mare. Lo faremo con una grande festa, un lungo weekend di appuntamenti, spettacoli e tanta musica completamente dedicati al Mare Adriatico e un gran finale con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminerà tutto il lungomare.

Celebreremo, inoltre, i prodotti provenienti dal mare, con un’area nella zona Porto, nel cuore della comunità dei pescatori, dedicata alla gastronomia e ai piatti simbolo della cucina marinara. Non mancheranno incontri e approfondimenti legati alla cultura, alla storia, alla sostenibilità e alla salvaguardia ambientale. La Festa del mare è soprattutto commemorazione: in ricordo dei caduti e nell’omaggio a eventi storici importanti non solo per la comunità marinara, ma per l’intera città profondamente legata al mare”.

“Stiamo lavorando poichè fra qualche anno avremo anche il Museo della Marineria e lì concentreremo tutto quello che è non solo tradizione e gastronomia ma è storia, dna, identità forte, nonché il recupero di un passato che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città e che dobbiamo fare migrare nelle nuove generazioni – è intervenuta l’assessore alla Cultura e Politiche sociali Lucia Tarsi – Per la Festa del Mare, dedicheremo ai diversamente giovani il sabato sera con l’Ochestra Riccardi, al Largo Rastatt, che allestiremo con delle sedie dedicate esclusivamente ai componenti dei circoli anziani e stiamo studiando il modo per poter effettuare una scontistica sulla cena al porto sempre riservata ai circoli anziani”.

“Confesercenti è veramente onorata di poter seguire la Festa del Mare 2025 – ha dichiarato in conferenza stampa Matteo Radicchi, direttore di Confesercenti Fano – perché rappresenta per Fano e per i fanesi un’identità, il racconto della storia e delle tradizioni. Poter valorizzare la Festa del Mare è per noi un orgoglio ma anche un vanto poiché l’amministrazione comunale ci dà ulteriore fiducia rispetto a tutti gli eventi che portiamo avanti nel corso dell’anno. È anche una grande motivazione per noi contribuire all’organizzazione di questa tre giorni dal programma ricchissimo adatto a un pubblico di tutte le età.

I focus saranno diversi, dall’importanza del mare e dalla sua tutela, ai tanti spettacoli dedicati ai giovani, ma anche alle famiglie, senza dimenticare la tradizione e la narrazione di ciò che rappresenta la marineria, con la significativa commemorazione dei caduti del mare. Confesercenti è davvero orgogliosa di seguire questo progetto e lo fa, come sempre, con il fine ultimo di portare gente sul territorio e, di conseguenza, di creare economia per i nostri associati e per tutti coloro che animano la città”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato e sono intervenuti tutti i partner della manifestazione.

La 66esima edizione inaugura venerdì 1° agosto alle ore 18.30 al Mercato Ittico (viale Adriatico, 50) con la cerimonia di apertura a cui segue la posa della targa epigrafe in memoria della comunità della marineria fanese in aiuto agli ebrei del dopoguerra. Inoltre, ampio spazio alla memoria verrà tributato la mattina di domenica 3 agosto con il ricordo dei caduti in mare, imbarco delle autorità militari, civili e religiose sulla motonave Queen Elisabeth per accompagnare l’uscita dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto per la deposizione della corona di alloro.

Sono tantissime le novità di questa edizione così come le collaborazioni: le colazioni scientifiche di FanoUnimar odv, il convegno sul futuro del mare con le associazioni ambientaliste, le proiezioni di Pescamare, scienza e teatro sul Palco Adriatico con FanoUnimar odv e Rebel House, le visite guidate alla scoperta della marineria con l’associazione Il Ridosso, lo spettacolo delle vongolare con turbo soffianti in collaborazione con la marineria fanese, le prove di immersioni guidate per scoprire l’ecosistema marino con FanoUnimar odv e Maredentro Fano, il flash mob all’Arzilla contro l’abbandono dei cani grazie ad AnimaLido, Dj Set di Porto Futuro, la musica live al Palco del Lido di Onstage Produzioni e nel nuovo Palco Adriatico (via Nazario Sauro) che diventa uno stage dedicato agli artisti del territorio a cura di Rebel House.

Tre giornate ricche di spettacoli e musica live con più di dieci concerti: si parte venerdì 1° agosto con ‘Il Diavolo & l’Acqua Santa’ per una serata rock n’ roll e musica italiana d’autore (ore 22, Palco Adriatico), al parcheggio dei Murales Dj set con i dee jays Pery, creatore della musica afro, Steve & Sanco (ore 22), tributo ai Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe (ore 22, Palco del Lido), a seguire il concerto Zebratre Live Band e Dj Set al Green Bar (ore 23.30, Lungomare Simonetti).

Sabato 2 agosto l’Orchestra Spettacolo Riccardi al Largo Rastatt (ore 21), gli EEF – Early Ettringite Formation con musica inedita rock con sfumature jazz, funk e fusion (ore 22, Palco Adriatico), il concerto di Tony B al Palco del Lido (ore 22), Dj Set Eternal Love Francesco Rossini, Carnage Collective (ore 22, Parcheggio dei Murales). Mentre domenica 3 agosto al Palco del Lido (viale Simonetti) il concerto Festivalbar ‘Un’estate italiana’, musica anni 80 e 90 (ore 21).

Alla Festa del Mare la gastronomia sarà centrale: tutti i giorni, la zona Porto sarà invasa dai profumi delle specialità preparate secondo le ricette dei pescatori fanesi da assaggiare nei tanti stand gastronomici ‘Dal Peschereccio alla Tavola’ a cura di Onstage Produzioni e New Copromo. Tre le news, la gustosa anteprima di giovedì 31 luglio (ore 19), in viale Trieste e viale Cairoli per la ‘La Gluppa dei Marinai’, titolo della tavolata condivisa aperta a tutti coloro che decidono di portarsi qualcosa da casa oppure ordinare da asporto nei locali del Lido.

Domenica 3 agosto, si può prenotare l’uscita in barca a bordo della motonave Queen Elisabeth per una cena sotto le stelle e ammirare lo spettacolo di luci e colori dei fuochi d’artificio (ore 16, Molo di Mezzo – Darsena di Pipeta) a cura dell’associazione Il Ridosso. La mattina, alle ore 8.30, in spiaggia libera, Largo Rastatt, la 52° Nutata Longa. Memorial ‘Felice Ricci’, il campionato di fondo e mezzofondo sprint organizzato da Fanum Fortunae Nuoto.

Si segnalano, inoltre, la mostra fotografica in realtà aumentata ‘Istanti di Sopravènto’ a cura di Rebel House (dal 1° al 3 agosto, zona Palco Adriatico) e ancora, dall’1 al 3 agosto, ‘Esposizioni artistiche a tema marino’ ispirate al brano ‘Com’è profondo il mare” a cura dell’associazione FanoUnimar Odv e Polo Scolastico 3 di Fano (Istituto A. Olivetti), allestita all’Auditorium del Mare di fronte al Monumento dei caduti del mare (via Nazario Sauro), infine, la tradizionale ‘Pesca alla tratta’ nei giorni 26 e 27 luglio e 2, 3, 10 e 24 agosto (Caravel beach & lounge, via Faà di Bruno 135).

La Festa del Mare è promossa dal Comune di Fano e organizzata da Confesercenti. Partner dell’iniziativa sono: l’associazione Il Ridosso aps, Onstage Produzioni, Rebel House, FanoUnimar odv, Porto Futuro, Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), New Copromo, Vigilar.