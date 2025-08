A Spasso nell’Opera: visite guidate al Museo Rossini durante il ROF

Dal 10 al 19 agosto 2025 il Museo Nazionale Rossini di Pesaro propone visite guidate in italiano e inglese dedicate alle opere in scena al Rossini Opera Festival 2025

PESARO – In occasione della 46esima edizione del Rossini Opera Festival, in programma dal 10 al 22 agosto, tornano le imperdibili visite guidate al Museo Nazionale Rossini per approfondire le opere liriche che vanno in scena quest’anno.

Un’opportunità unica per saperne di più sui soggetti, i protagonisti, gli interpreti storici e sulla genesi e i debutti delle opere nell’evoluzione del genio rossiniano, raccontato sala per sala. Per ciascuna opera è in programma una visita in italiano e una in inglese.

Le visite “A spasso nell’Opera” sono rivolte agli spettatori internazionali del ROF – la sera stessa sarà sempre rappresentato il titolo approfondito – ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere e avvicinarsi ai capolavori del grande compositore.

Programma “A spasso nell’Opera” 10 -19 agosto

Si comincia domenica 10 agosto alle 16 (13 agosto replica in inglese) con la visita dedicata a Zelmira, andata in scena per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli il 16 febbraio 1822, a chiusura della stagione partenopea di Rossini. La storia della principessa di Lesbo incriminata ingiustamente di parricidio, finché il marito Ilo, con l’aiuto del popolo, riesce a sconfiggere gli usurpatori della città e a liberare Zelmira e il padre Polidoro.

Sempre alla stessa ora si prosegue: lunedì 11 agosto (17 agosto replica in inglese) con la visita dedicata alla prima opera di Rossini messa in scena in un teatro: La cambiale di matrimonio, farsa musicata all’età di 18 anni, presentata al San Moisè di Venezia il 3 novembre 1810. Una storia divertente ambientata in Lombardia dove Fanny sembra destinata a subire un matrimonio combinato dal padre tramite una falsa cambiale, ma dopo equivoci e situazioni comiche, tutto si risolve e la ragazza convola a nozze con il suo amato pretendente.

Giovedì 14 agosto (21 agosto replica in inglese) con l’approfondimento de L’italiana in Algeri, dramma giocoso presentato al Teatro San Benedetto di Venezia il 22 maggio 1813. Un testo ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto con protagonista Isabella che, per riconquistare il suo amato Lindoro, catturato in Algeri, si finge una schiava ed entra nell’harem del bey Mustafà, molto attratto da lei; poi i malintesi vengono risolti e trionfa l’amore dei due giovani.

Infine lunedì 18 agosto (19 agosto replica in inglese) con il racconto de Il viaggio a Reims o L’albergo del giglio d’oro, rappresentato al Théâtre Italien di Parigi il 19 giugno 1825. Una satira composta in occasione dell’incoronazione di Carlo X re di Francia che narra di nobili e illustri personaggi in viaggio verso Reims per assistere all’evento, tra avventure, qui pro quo e situazioni paradossali.

Visite comprese nel biglietto d’ingresso, prenotazione obbligatoria (T 0721 1922156 info@museonazionalerossini.it). Si ricorda la convenzione in atto con il ROF che consente ai visitatori muniti di biglietto degli spettacoli, di accedere con biglietto ridotto.