Sassoferrato, Palio della Miniera di Zolfo di Cabernardi dal 31 luglio al 10 agosto

Palio della Miniera di Zolfo di Cabernardi: al via la “Special & Limited Edition” in attesa del 25° anniversario

SASSOFERRATO (AN) – Tutto pronto per l’edizione 2025 del Palio della Miniera di Zolfo di Cabernardi, che quest’anno si presenta in una veste speciale e ridotta, la “Special & Limited Edition”, pensata per accompagnare il pubblico verso i festeggiamenti della 25ª edizione, in programma nel 2026.

Un format rivisitato, ma che mantiene intatto lo spirito competitivo e rievocativo tra i quattro storici rioni:

Cabernardi Est (giallo dello zolfo)

Cabernardi Ovest (verde della campagna)

Rione del Doglio (blu del cielo)

Rione delle Felcine (rosso delle lotte operaie)

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Marche e dal Consiglio Regionale delle Marche, Provincia di Ancona, Unione Montana Catria – Nerone, Unione Montana Esino – Frasassi e dai Comuni di Sassoferrato, Pergola, Arcevia, San Lorenzo in Campo, Fabriano, con la collaborazione di numerose realtà locali, tra cui l’Associazione Culturale “La Miniera” ODV e Happennines Soc. Coop, la Parrocchia di Cabernardi, il Circolo ACLI “Ex Minatori”, si svolgerà nei primi due weekend di agosto: sabato 2, domenica 3, lunedì 4 e venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto.

IL PROGRAMMA

Giovedì 31 luglio e venerdì 1° agosto si apre con la tradizionale gara di bocce individuale – “14° Trofeo Palio della Miniera di Zolfo” presso il bocciodromo di Sassoferrato. Venerdì sera 1 agosto, anticipa il Palio, il Circolo Acli “Ex Minatori” che propone la Notte Gialla: disco music e drink con DJ Matteo Battestini.

Sabato 2 agosto, apertura con la Cena dei Rioni (su prenotazione tramite i capitani), seguita dalla sfida “Rotaballe” tra i rioni e dal concerto “Secondo Tempo” – cover 883.

Domenica 3 agosto la mattina si apre con la Podistica delle Miniere, in collaborazione con CorriPergola. Il pomeriggio prevede un importante incontro pubblico dedicato alla storia e al futuro del Palio con la presentazione del sito www.paliodellaminieradizolfodicabernardi.it e a seguire presentazione del progetto “Cammino Donegani”, un cammino che fa da ponte tra passato e futuro, valorizzando il patrimonio industriale attraverso il turismo sostenibile e il coinvolgimento della comunità. Modera il pomeriggio il conduttore e giornalista di èTV Marche Maurizio Socci. A seguire, tiro della sfoglia maschile e concerto serale con i “Petty di Pollon” – cover band delle sigle dei cartoni animati.

Lunedì 4 agosto si terrà lo spettacolo comico-teatrale “La ‘Rmasta” della compagnia Balta & Ribalta di Polverigi, in collaborazione con il Circolo ACLI.

Venerdì 8 agosto tornano a sfidarsi i rioni con il tiro alla fune strambalata, seguita dalla serata disco “Project Z” con Matteo Battestini DJ e special guest Fabrizio Fattori.

Sabato 9 agosto, parte lo storico trekking “Stradelli dei Minatori”, mentre nel pomeriggio torna il “Giro delle due miniere”. In serata, la sfida “Schiaccia chiodo” tra i rioni anticipa il concerto dei BullDoc.

Domenica 10 agosto, giornata conclusiva, inizia con la Santa Messa presso la Cappellina di Santa Barbara in memoria dei minatori. Dalle 16, spazio ai sapori del territorio con la mostra-mercato “Una miniera di sapori” e, dalle 17, la caccia al tesoro dei rioni. La festa si chiude con una grande serata disco insieme a Matteo Battestini DJ, DJ Dami, Mattia Zucca DJ e Ale Vignoli Voice.

Durante il weekend (8-10 agosto) saranno presenti anche i giochi in legno e materiali poveri a cura di CAI Mercati, per il divertimento di grandi e piccoli.

Sabato 2 e giovedì 7 agosto alle ore 18 LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI “Piccoli Minatori” presso il Parco Archeominerario organizzati dalla Happennines Soc. Coop.

Nelle giornate 2,3 e 8,9,10 agosto apertura degli stand gastronomici e dal 4 al 7 agosto solo pizza.

Questa edizione particolare del Palio rappresenta un momento di transizione e valorizzazione, in vista di un’edizione 2026 che si preannuncia memorabile.

Per visitare il Parco Archeominerario di Cabernardi: sabato 16,30 e 18, domenica e festivi 11- 16,30 e 18. Nel mese di agosto anche i giorni feriali ore 16:30 e 18

Visite Speciali al Parco durante il Palio: sabato 2, domenica 3, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10, visita guidata notturna alle ore 22,00

INFOPOINT BIGLIETTERIA e PARTENZA davanti il Museo della Miniera in via contrada nuova 1.

INFO: Happennines Soc. Coop. Tel. 0732 956257 / 333 7301732 / 333 7300890; iat.sassoferrato@happennines.it; www.sassoferratoturismo.it