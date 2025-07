Teatro Libero del Monte Nerone, dal primo al 3 agosto 2025

Con la 11esima edizione torna il festival multidisciplinare ideato dal pianista Mario Mariani alle pendici del Monte Nerone, nella pineta di Fosto, Cagli

CAGLI (PU) – Dall’1 al 3 Agosto 2025 Mario Mariani alza di nuovo il sipario naturale del Teatro Libero del Monte Nerone, che giunge così alla sua XI°edizione. Concerti, performance, letture, workshop, percorsi sensoriali ed altre sorprese con personaggi e artisti che accompagneranno il celebre pianista all’insegna della spontanea partecipazione e dell’improvvisazione creativa.

Il luogo è ormai conosciuto dagli affezionati a cui ogni anno si aggiungono numerose nuove presenze. Ed è qui che il suo pianoforte a coda ogni sera accoglierà gli ospiti sopraggiunti, per trasformare il bosco in un palcoscenico a cielo aperto, a partire dalle 18 e fino a tarda sera, cominciando con incontri, seminari e workshop in uno spirito di spontanea convivialità.

La non convenzionalità del progetto si esprime in un teatro a tutti gli effetti libero, che invita sul palco anche chi, fra il pubblico, desidera condividere le performance musicali degli artisti.

Il festival vuole esprime il rispetto multiculturale e l’unicità del genere e dell’essere umano, condividendo il pensiero di Silvano Agosti, ospite delle passate edizioni del Festival, che intende l’Essere Umano come “patrimonio dell’umanità”.

Debutto il 1 Agosto alle 18 con il Coro Polifonico Durantino ed ensemble strumentale

diretti da Simone Spinaci. Nella serata verrà eseguito il celebre brano sperimentale “In C” di Terry Riley in una versione in cui anche il pubblico presente sarà coinvolto.

Il 2 Agosto sarà la giornata più lunga del festival che inizierà alle 18 con l’incontro esperienziale con Danilo Bellancini che guiderà il pubblico in una meditazione che cercherà il divino spirituale nel corpo e nelle emozioni, seguito da un duo d’eccezione con Mario Mariani e Niccolò “Esky” Bolognese, polistrumentista che produrranno una interessante miscela di stili e prassi musicali.

Seguiranno in tarda serata le danze popolari con il duo Tom&Tam con Thomas Bertuccioli all’organetto diatonico e Matia Costantini al violino, molto conosciuti dagli affezionati del genere.

Poi per tutta la notte come da consuetudine lo sleeping concert in cui gli artisti in cartellone al festival si alterneranno fino all’alba, dove Costanza De Sanctis, apprezzatissima vocalist e consuelor olistica con “The Yoga Voice” guiderà il risveglio con la colazione offerta.

Domenica 3 Agosto sarà il momento della performance con Francesca Froglia, e le sue “rime di luce”, in cui raccontare questo singolare progetto di introspezione artistica.

Seguirà la “Imboscata di versi “ con Stefano Sanchini e il consueto concerto finale a sorpresa.

Dice Mario Mariani, ideatore e direttore artistico: “Sono particolarmente contento di annunciare la XI°edizione e continuare a portare bellezza, arte e creatività facendo (ri)connettere sempre più persone con la natura e con la profondità di stessi, per il benessere proprio e del mondo.

Il festival gode dei patrocini dell’Assemblea del Consiglio Regionale Marche, dell’Unione Montana del Catria e Nerone, della Provincia di Pesaro e Urbino e dei Comuni di Cagli e Piobbico.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Associazione Tarducci di Piobbico.

PROGRAMMA:

1 AGOSTO EVENTO INAUGURALE: INCONTRO ESPERIENZIALE/MUSICA

ore 18 SONIC MEDITATIONS

Coro Polifonico Durantino ed ensemble strumentale

Simone Spinaci – direttore

ore 21 “IN C” DI TERRY RILEY performance per ensemble e pubblico presente

2 AGOSTO CONVERSAZIONI/POESIA/INCONTRO/MUSICA

ore 18 INCONTRO ESPERIENZIALE “Corpo, emozioni e dei” – Danilo Bellancini

ore 21 AUSTRALOPYTHECANTROPUS Duo

Mario Mariani – voce, pianoforte, oggetti

Niccolò Esky Bolognese – tabla, fiati, bass

ore 23 DANZE POPOLARI con Tom&Tam

Thomas Bertuccioli- organetto diatonico

Matia Costantini – violino

per tutta la notte SLEEPING CONCERT con ospiti in cartellone e a sorpresa

3 AGOSTO CONCERTO ALL’ALBA/INCONTRO/MUSICA

ore 5.30 THE YOGA VOICE

Costanza De Sanctis -voce, movimenti

ore 18 TEATRO/PERFORMANCE/POESIA

Amaranta – Rime di Luce incontro con Francesca Froglia

ore 21 IMBOSCATA DI VERSI

Stefano Sanchini

POETRY PERFORMANCE con ospiti a sorpresa

a seguire

CONCERTO FINALE A SORPRESA

Gli eventi iniziano ogni giorno alle h.18

La natura di tutti gli eventi è di tipo spontaneo ed improvvisativo, l’ingresso è a offerta (minima consigliata 5 euro) che andrà direttamente agli artisti. In caso di maltempo gli eventi si terranno nella chiesetta di Fosto.

COME ARRIVARE: prendere la Superstrada Fano-Roma direzione Roma, uscire a Cagli ovest, prendere la direzione Pianello/Secchiano – arrivati a Secchiano tra le case troverete poco dopo il bivio per Piobbico/Fosto (sulla destra) – da questo bivio sono esattamente 3,8 km di strada provinciale percorsi i quali troverete sulla destra un cartello che indica il Teatro Libero del Monte Nerone. Siete arrivati.

INFORMAZIONI: 351 6878834 – facebook/teatroliberodelmontenerone – www.mariomariani.com

Mario Mariani

Nato a Pesaro nel 1970, Mario Mariani si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini ”intraprendendo una lunga carriera come compositore e solista con all’attivo la partecipazione a numerosi Festival italiani ed internazionali. Fortemente riconoscibile per l’eclettico ed emozionante approccio al pianoforte, Mario Mariani concepisce lo strumento come un’orchestra dalle inusuali alchimie sonore dove si fondono, nel tempo presente, il compositore, l’interprete ed il performer.

Pianista e compositore, collabora con importanti enti e committenti tra i quali Biennale di Venezia, (con le due sigle del Festival del Cinema), Teatri Stabili (Piccolo di Milano, FVG, Stabile Marche), Ambasciate Istituti di Cultura all’Estero e prestigiose istituzioni internazionali (Teatro Nacional de Costa Rica, Costa Rica Film Festival, UCR ,UNA, Filarmonica Skopje , Acropolis Cartago) con concerti in 4 continenti.

Scrive le colonne sonore per tutti i film di Vittorio Moroni e di Matteo Pellegrini.

Premio Novaracinefestival per Sotto il mio giardino di Andrea Lodovichetti (2008).

La sua esperienza, unica al mondo, di residenza artistica di un mese all’interno della Grotta dei Prosciutti sulla cima del Monte Nerone nel 2010 gli è valsa innumerevoli riconoscimenti.

Continuando nella sua scelta di unire musica e ambiente nel 2011 ha realizzato il Teatro libero del Monte Nerone, un festival a “impatto zero”, con un calendario di oltre un mese di concerti, eventi e workshop con artisti internazionali, dal 2012 diventato evento a cadenza annuale.

Suoi cd per piano solo: “Utopiano” (Vivirecords 2010), “Elementalea” (Ala Bianca/Zingaroton, 2012), “The Soundtrack Variations” (Intemporanea/Halidon 2017),

“The Rossini Variations” (2018, Intemporanea/Artist First), “V.I.T.R.I.O.L.” (2020, Intemporanea/ThinkClouds/The Orchard), “Nocturnalea” (2022, Intemporanea/Kdope), “Spiritual Muzack” (2023, Intemporanea/Kdope)

Ha vinto il premio “Oscar Marchigiano 2014” come miglior musicista.

Nel 2016 ha inaugurato la Piano Academy del Festival Naturalmente Pianoforte.

All’attività artistica alterna conferenze, workshop e progetti speciali ed inclusivi come Francesco Povero (per la regia di Pietro Conversano con la Comunità di San Patrignano nel 2015) e Frammenti di vita canti e libertà (con il Carcere di Opera nel 2017) entrambi eseguti al Teatro Piccolo di Milano.

Nel 2020 poi compone le musiche di scena per lo spettacolo teatrale “Brancaleone” (regia di G.Solari) e per il docufilm “Man Kind Man” di Iacopo Patierno e nel 2021 per il film “Benelli su Benelli” selezionato al Festival del Cinema di Venezia. Nel 2022 scrive le musiche per la serie TV “Denise” oltre al film “L’invenzione della neve” di Vittorio Moroni.

E’ attualmente in televisione la docuserie “Rostagno” prodotta da Palomar su SKY tv con la sua colonna sonora.

www.mariomariani.com