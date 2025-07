“Borghi Aperti” approda a Treia: il 2 agosto un viaggio tra storia, arte e sapori

Treia sabato prossimo sarà protagonista di “Borghi Aperti” con la “Camminata di saperi e sapori” organizzata da Jana all’interno della Disfida del Bracciale

TREIA – Treia si prepara ad accogliere una nuova tappa di “Borghi Aperti”, l’iniziativa promossa dal circuito turistico NoiMarche che, anche quest’anno, invita a riscoprire le bellezze e le tradizioni più autentiche dei borghi marchigiani.

L’appuntamento è per sabato 2 agosto alle ore 18 alla chiesa di San Michele. Il programma prevede passeggiate guidate tra vicoli, piazze e cortili storici con la

“Camminata di saperi e sapori” organizzata da Jana all’interno della Disfida del Bracciale in cui si racconteranno storie e curiosità legate al borgo. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici che arricchiranno l’esperienza trasformandola in una vera e propria festa diffusa.

“Borghi Aperti” nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico delle Marche, promuovendo un turismo lento e sostenibile, capace di mettere al centro le comunità locali e i loro saperi. Ogni tappa è pensata per offrire ai visitatori un coinvolgimento diretto e partecipativo, grazie anche alla collaborazione di proloco e associazioni culturali del territorio.

Treia, con il suo borgo incantevole e le sue tradizioni secolari, rappresenta una delle mete più affascinanti del circuito NoiMarche.