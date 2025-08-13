San Benedetto, il 19 agosto la “Camminata al tramonto alla Sentina”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 19 agosto torna la “Camminata al tramonto alla Sentina”, iniziativa che si svolgerà a partire dalle ore 17,45.

Dopo il successo di partecipanti delle ultime edizioni (a luglio erano presenti 121 persone, tra cui molti turisti), torna dunque l’appuntamento con la camminata lungo i sentieri della Riserva naturale della Sentina, con possibilità di ammirare e conoscere meglio la flora e la fauna presenti.

La manifestazione, diretta da una guida ambientale abilitata, è organizzata da Unione Sportiva Acli Marche Aps e Associazione Il Marcuzzo, col sostegno del Comune di San Benedetto del Tronto, Assessorato al turismo e la collaborazione di Centro Commerciale Portogrande e Decathlon San Benedetto del Tronto.

Il programma dell’iniziativa, a cui è possibile partecipare gratuitamente, prevede il ritrovo e la registrazione dei partecipanti nel piazzale davanti a Decathlon (Centro commerciale Porto Grande) in via Pasubio 144 a Porto d’Ascoli.

A seguire avrà luogo una visita guidata all’interno di una riserva che è costituita da ambienti unici come cordoni sabbiosi, zone umide retrodunali e praterie salmastre che ospitano una ricca e peculiare flora, ormai scomparsa in quasi tutto il litorale adriatico, devastato dall’antropizzazione.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 18 agosto con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della camminata.