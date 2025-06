CineFortunae, dall’8 luglio al 9 agosto a Fano la sesta edizione

Tra le novità: nuovi spazi e Cinemino per i più piccoli. Omaggio a Paul Newman, a cento anni dalla nascita.Chiara Francini presenta il suo ultimo libro “Le querce non fanno limoni”

FANO – Torna dall’8 luglio al 9 agosto a Fano CineFortunae – Capolavori Restaurati by the Sea, la sesta edizione della fortunata rassegna e premio promossa dall’Associazione La Locura, con il contributo del Comune di Fano – Assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi, di Regione Marche – Assessorato alla Cultura e che vede come main partner culturale Cineteca di Bologna.

La rassegna 2025 si arricchisce e tocca sempre più alcuni luoghi simbolo della città: il grande cinema restaurato sarà protagonista dell’estate con proiezioni in piazza e in spiaggia, talk con il pubblico, presentazioni di libri, musica e spettacoli live al Bastione Sangallo e alla Darsena Borghese, proiezioni, da questa edizione anche alla ex Chiesa di San Francesco con il Cinemino, il cinema per i più piccoli.

“Un mosaico di location e di grandi classici del cinema tenendo fede all’identità di una manifestazione – sottolinea il team organizzativo di CineFortunae – che vuole far conoscere la storia del cinema e la storia del nostro Paese a tutte le generazioni, dai più piccoli ai ragazzi, dai loro genitori ai loro nonni”.

Piazza XX Settembre

resta il cuore di CineFortunae: dal 4 al 7 agosto, dalle ore 21, gli spettatori sono invitati a scoprire o riscoprire le emozioni di alcuni capolavori attraverso l’esperienza insostituibile del grande schermo (50 mq), da vivere insieme a una platea unica (800 posti a sedere) con ingresso gratuito.

Per aver scritto pagine fondamentali della storia del cinema, CineFortunae rende omaggio nel 2025 a Paul Newman, a cento anni dalla nascita (26 gennaio 1925), interprete straordinario, impresso nella memoria e nel cuore come uno degli attori più amati della storia cinematografica grazie ad alcune opere iconiche: La gatta sul tetto che scotta (1958), Lo spaccone (1961), La stangata (1973).

La sesta edizione di CineFortunae renderà omaggio a figure iconiche del mondo del cinema come Woody Allen, in occasione del suo 90esimo compleanno, terrà un focus su Pier Paolo Pasolini (a 50 anni dalla morte e in occasione del restauro de La ricotta) e ricorderà il talento visionario di David Linch e la genialità comica di Buster Keaton. Un cine talk dal titolo “Sono un divo e ho gli occhi blu” metterà a confronto due leggende del cinema come Paul Newman (a 100 anni dalla nascita) e Alain Delon (a un anno dalla scomparsa). E tanto altro.

Tanti gli ospiti attesi a Fano

tra questi, Chiara Francini (Firenze, 1979) attrice, sceneggiatrice, conduttrice tv e scrittrice italiana, che presenterà il suo ultimo libro ‘Le querce non fanno limoni” (Rizzoli, 2025) e introdurrà un grande classico del cinema.

CineFortunae in queste edizioni ha portato a Fano ospiti del calibro di Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Marco Risi, Alvaro Vitali, Ninetto Davoli, Anna Pavignano, Silvia Scola, Daniele Orazi, Edoardo Pesce, Ninni Bruschetta, Lirio Abbate.

Info:

cinefortunae.it | Fb CineFortunae IG Cinefortunae | Capolavori restaurati by the sea