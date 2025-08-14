SAN SEVERINO MARCHE – Sabato 16 agosto torna la Festa di San Rocco a San Severino Marche che verrà celebrata nell’omonima chiesa del centro storico, luogo di culto che ha fatto parlare di sé in un recente passato per il ritorno di una importante opera d’arte, la tela “Madonna con il Bambino e i santi Rocco e Severino” attribuita a Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, ma sulla cui paternità si è poi aperto un dibattito che la vorrebbe attribuita al pittore Lorenzo Bartolomeo Ciarpi, detto Baccio.

La tela, dopo essere arrivata Brera a seguito delle confische napoleoniche nel 1810, era stata depositata a Osnago, in provincia di Como, dove era rimasta per tanti anni fino a quando il Comune, insieme ad altri enti ed istituzioni tra cui l’Arcidiocesi e la Soprintendenza ma anche privati cittadini, non l’ha richiesta indietro.

Alla festa di quest’anno, prevista per le ore 18 con la celebrazione di una Santa Messa, prenderanno parte tutte le confraternite. Sarà un momento di profonda fede vista che è prevista la vestizione di tre nuove consorelle della Confraternita di San Rocco. Seguirà un rinfresco per tutti i presenti. Chi lo vorrà potrà portare un dolce.