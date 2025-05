Pesaro, al via “Decanto”: Degustazioni e Concerti con la Sinfonica Rossini

Ricco il calendario di eventi nelle cantine del territorio marchigiano. Il primo appuntamento “Rossini…tutto d’un fiato!” si terrà il 25 maggio nel Giardino Segreto di Villa Caprile

PESARO – Torna “DECANTO – Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio”, la quarta edizione della stagione concertistica che fa incontrare l’arte con i prodotti delle più prestigiose aziende vitivinicole del territorio.

Sviluppata in 10 appuntamenti da maggio ad agosto, il progetto dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini ha da subito ottenuto una vasta adesione delle cantine, non solo nel territorio pesarese, ma in tutta la regione, dalla provincia di Ancona a quella di Ascoli Piceno..

Prezioso l’apporto delle stesse cantine e degli enti pubblici (Ministero della Cultura; Regione Marche, Comuni di Pesaro e Fano). Collaborano a Decanto, inoltre, gli Amici dell’Orchestra Rossini e l’Associazione Italiana Sommelier – Marche Pesaro.

Gli eventi sono tutti previsti a partire dalle ore 19: ciascuna azienda ospitante propone una selezione di vini e la degustazione di prodotti enogastronomici, mentre l’Orchestra Sinfonica G. Rossini ed alcuni artisti ospiti si prenderanno cura della colonna sonora con imperdibili concerti.

Il progetto nasce su una delle linee di sviluppo della Regione Marche come più volte sottolineato dall’Assessore Regionale alla Cultura Chiara Biondi. Il binomio vincente tra produzione agricola di qualità e produzione concertistica, valorizza degli asset vincenti della nostra Regione. Portare la musica in luoghi solitamente non deputati allo spettacolo dal vivo contribuisce ad un maggiore coinvolgimento del pubblico, dai cittadini ai turisti, che si trovano a percorrere affascinanti sentieri della bellezza.

Scorrendo il cartellone di DECANTO 2025 si conferma la volontà di tracciare un tour all’insegna dell’eccellenza marchigiana, durante il quale scoprire non solo produzioni vitivinicole di qualità, ma anche gli affascinanti territori in cui nascono.

E se l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e gli ensemble formati dalle sue prime parti sono eccellenze altrettanto territoriali, dalle voci pop di Clarissa Vichi, Valentina Ariemma ed Elia Bondi, ai gruppi cameristici di ottoni, il quintetto di fiati OSR, il trio pop OSR, fino all’inusuale trio formato da tromba, tastiera e percussioni, il Tritone Acoustic.

Partecipano le aziende vitivinicole: Azienda Agricola De Leyva; Vignamato; Marcolini Azienda Agricola e Frantoio Oleario; Azienda Agricola Pagliari Gabriele; Società Agricola Al Divin Tartufo di Fam. Boinega; Il Conventino di Monteciccardo; Ca’ Virginia Country House & Wellness; Cantina Terracruda; Le Caniette.

PROGRAMMA

La stagione debutta domenica 25 maggio, alle ore 19.00, con il concerto “Rossini…tutto d’un fiato!”, che vedrà il quintetto di fiati dell’Orchestra, formato dalle prime parti delle sezioni di flauti, oboi, clarinetti, corni e fagotti, cimentarsi in un omaggio a Gioachino Rossini e ad altri celebri compositori, da Antonio Salieri a Giuseppe Maria Cambini, passando da Giulio Briccialdi, che dedicò al cigno di Pesaro una fantasia virtuosistica sui temi del Barbiere di Siviglia. Il concerto sarà ospitato nello splendido Giardino Segreto di Villa Caprile, all’interno dell’iniziativa “Caprile Illuminata 2025 – Ri-nascite”.

Il secondo appuntamento, venerdì 13 giugno, è da Vignamato, via Battinebbia 4 a San Paolo di Jesi (AN): la voce solista di Clarissa Vichi omaggerà il repertorio degli U2, storica band irlandese, che affida al linguaggio rock anche temi di profonda spiritualità. Il concerto, dal titolo “U2 – Rock e spiritualità”, vede impegnata l’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, formata da strumenti classici e pop in perfetta fusione.

Esattamente a una settimana di distanza, venerdì 20 giugno, presso l’Azienda Agricola e Frantoio Oleario Marcolini, via Arzilla 23/a, Villa Betti di Monteciccardo (PU), la voce di Valentina Ariemma sarà protagonista del concerto dal titolo “Cantastorie: viaggio nella musica leggera”, in cui le canzoni più celebri del Novecento italiano riecheggeranno con l’accompagnamento della Band Sonart, il gruppo nato tra i docenti della Scuola di Musica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

In perfetto equilibrio tra il lirismo e il virtuosismo, il viaggio musicale proposto dal Trio Maestrale farà vibrare le 14 corde degli strumenti che compongono l’ensemble cameristico formato da violino e violoncello (4 corde ciascuno, Henry Domenico Durante al violino, Jacopo Matia Mariotti al violoncello) e dalle 6 corde della chitarra suonata da Luca Lampis. Un appuntamento imperdibile che avrà luogo sabato 28 giugno presso l’Azienda Agricola Pagliari Gabriele, Strada Santa Maria 5, Montefelcino (PU).

Il cartellone del mese di luglio si aprirà giovedì 3 presso la Società Agricola Al Divin Tartufo di Fam. Boinega, Vocabolo Gambaraie 48/a, Sant’Angelo in Vado (PU), dove il Tritone Acoustic proporrà un omaggio alle più belle colonne sonore del cinema: l’ensemble, di raro ascolto, è formato dalla tromba (Francesco Marconi), da una tastiera (Franca Moschini) e da molte declinazioni dello strumento a percussione, dalla marimba allo xilofono (Matteo Fratesi). Un omaggio insolito con una timbrica tutta da scoprire…

Venerdì 11 luglio torna a Decanto uno dei gruppi più amati dei cartelloni delle scorse stagioni: il Rythm’n Jazz Quartet, formato da Francesco Mancini Zanchi (contrabbasso e basso elettrico), Andrea Angeloni (trombone), Daniele Bartoli (chitarra) e Stefano Manoni (batteria). Il quartetto al Conventino di Monteciccardo, via G. Turcato 4, Monteciccardo (PU), proporrà un viaggio trasversale che mescola le melodie del jazz a ritmi del repertorio etno-pop e del rock.

Venerdì 18 luglio sarà invece il Trio Vitruvio a proporre al pubblico un’antologia di melodie immortali, da quelle del repertorio sinfonico a quelle che hanno fatto la storia del cinema. Fabiola Santi, flauto, Colombo Silviotti, violoncello, e Franca Moschini, tastiera, si esibiranno presso Ca’ Virginia Country House & Wellness, Loc. Ca’ Virginia, s.n., Borgo Massano (PU).

Mercoledì 23 luglio presso la Cantina Terracruda, via Serre 28, Fratte Rosa (PU), il Trio Pop dell’Orchestra Rossini proporrà un omaggio al repertorio di Sting, sia nella sua parte di carriera da solista, sia quando si esibiva col gruppo The Police. La voce del celebre cantautore inglese sarà interpretata da Elia Bondi, che OSR ha selezionato per lo stesso progetto in declinazione sinfonica al termine del concorso vocale “Una voce da Senigallia”.

Il mese di agosto si apre con un omaggio a quella musica che non nasce come protagonista, ma come accompagnamento ai programmi televisivi, ma che entrando nella nostra quotidianità ci diventa familiare come ci appartenesse da sempre: il 1 agosto presso Le Caniette, Contrada Canali 23, Ripatransone (AP), il Rossini Brass Ensemble, formato da un gruppo di ottoni dell’Orchestra Rossini, eseguirà spumeggianti trascrizioni del programma “Omaggio alla TV”.

Chiusura di stagione nel segno della musica rock: la band Odessa, formata da Lorenzo Giovagnoli, voce e tastiere, Giulio Vampa, chitarra e voce, Valerio De Angelis, basso e voce, Gianluca Milanese, flauto traverso, e Giorgio Cuccia, batteria, faranno “tremare” in musica l’Azienda Agricola De Leyva, Strada della Romagna 8, Pesaro (PU), col concerto “Hard rock legend”, in programma domenica 10 agosto, per chiudere in modo esplosivo la terza stagione di Decanto.

Per maggiori informazioni contattare direttamente le cantine, mentre il programma dettagliato è disponibile su www.orchestrarossini.it .

La stagione è sui social Facebook e Instagram: “Decanto degustazioni concerti”