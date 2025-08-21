“Borghi Aperti”, un viaggio nel centro storico di San Severino

Domenica 31 agosto, la visita guidata in 4 cortili del centro storico e del Giardino Coletti a San Severino Marche

SAN SEVERINO MARCHE – Torna l’atteso appuntamento con “Borghi Aperti”, l’iniziativa promossa da Noi Marche con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di San Severino Marche che quest’anno invita a un affascinante viaggio nel cuore del centro storico alla scoperta dei alcuni suggestivi cortili nascosti.

L’evento, in programma per domenica 31 agosto, avrà inizio alle ore 16:30 con partenza dalla sede della Pro Loco, in piazza del Popolo. I partecipanti saranno guidati da una guida abilitata dalla Regione Marche in un percorso gratuito che toccherà quattro cortili segreti della città e il giardino storico monumentale Coletti.

Ogni tappa della visita sarà arricchita da un’esposizione artistica. Nei cortili saranno infatti esposti gli elaborati del corso di pittura dell’Uteam, l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, insieme alle opere di altri artisti settempedani, offrendo un connubio unico tra storia, architettura e creatività.

La passeggiata culturale si concluderà con una degustazione finale, un momento conviviale per assaporare i prodotti locali con un contributo di 10 euro a persona.

L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, offrendo ai residenti e ai turisti un’esperienza unica e intima del suo centro storico.

La partecipazione è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria entro il 27 agosto. Per informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare la Pro Loco di San Severino Marche al numero 0733638414 o inviare una mail a proloco.ssm@gmail.com.