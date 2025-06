Estate 2025, gli eventi targati Artistic Picenum

A Grottammare e a Ripatransone un viaggio tra musica, cinema, danza e cabaret

GROTTAMMARE – L’Associazione Policulturale Artistic Picenum , che punta ad animare la stagione del follower piceno e dei turisti presenti in Riviera, rende noti gli eventi previsti per l’ estate 2025

Una stagione ” made in Marche” con riflettori puntati sul talento nostrano, che abbraccia il poliedrico pubblico dei giovani, della famiglia e della terza età.

Si parte con la seconda edizione dei “Mercoledì al Kursaal Dancing” , riproposta dopo il grande successo dello scorso anno.

Piazza Kursaal di Grottammare aprirà al mondo della Danza, in 5 appuntamenti dal 2 Luglio al 27 agosto, con la partecipazione delle migliori scuole di coreografia del territorio ed offrendo la possibilità di esprimere la passione per il ballo a tutti i presenti in Riviera. Una sorta di shake inteso nelle varie discipline e che punta a far divenire, la storica location della perla dell’ adriatico, un punto di ritrovo ” dance floor” per tutti gli amanti del genere.

Riproposta a Ripatransone la kermesse “Fonti di Risate”, che vedrà, il 23 Luglio, la partecipazione del comico Piero Massimo Macchini nella suggestiva location dell’ Anfiteatro delle Fonti. Nella parte iniziale ci sarà la novità di uno spazio dedicato al talento cantautorale marchigiano; una vetrina per celebrare e premiare, il coraggio e lo stile, dei nuovi artisti del campo musicale locale.

Il 12 Luglio, 14 agosto e 15 agosto spazio invece alle emergenti band della musica pop rock: Ai Jovanotti Fortunati, Vhs e Level Up il compito di animare le piazze grottammaresi ed avvicinare il al gusto della buona musica italiana ed internazionale.

Segnaliamo il 14 agosto la novizia del Gran Ferragosto Family, in un format dedicato alla famiglia ed ai più piccini; la musica dei grandi classici di Walt Disney animerà e farà sognare piazza Fazzini di Grottammare.

Il presidente Giuseppe Cameli dichiara:

“ Saremo impegnati in 9 eventi, tra la città di Grottammare e Ripatransone. Tra riconferme e novità cercheremo sempre di dare voce al talento locale, offrendo della sana spensieratezza unita a spunti di riflessione artistica. In scena ci saranno oltre 130 artisti, che confermano la nostra volontà di interagire nel territorio e per il territorio, cercando soprattutto di dare opportunità ai nostri giovani di esibirsi, puntando al contempo su manifestazioni sostenibili e capaci di aprire un ciclo duraturo nel tempo.Ringrazio le amministrazioni di Grottammare e Ripatransone per la fiducia concessaci.”

Continua parallelamente il viaggio nel campo cineasta, dove gli short social movie Anna, L’ Ultimo Saluto e Sorelle Diverse ( con protagonista l’ attrice Lea Mornar) continuano a nutrire apprezzamenti e riconoscimenti nel campo della critica italiana. In particolare il corto Anna, opera del regista Vincenzo Palazzo, interamente ambientato a Grottammare, ha superato le 400.000 visualizzazioni nei canali social, coniugando impegno sociale in favore dell’ Alzheimer e promozione turistica.

Conduttrici delle kermesse saranno le show girl Paulina Pieprzka e Lea Calvaresi, da sempre affidabili volti di conduzione dell’ ente policulturale.

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito e verranno dettagliatamente svelati prossimamente; info line 3313455763.