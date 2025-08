“Caccia al Cinghiale”, la Rievocazione Storica a Mondavio

A Mondavio la 63esima edizione di “Caccia al Cinghiale”, dal 13 al 15 agosto, proporrà un programma ricco e in grado di soddisfare tutti i gusti

MONDAVIO – Torna la “Caccia al Cinghiale”, una delle più antiche Rievocazioni Storiche delle Marche. Appuntamento a Mondavio dal 13 al 15 agosto per rievocare l’arrivo di Giovanni della Rovere, nipote del Papa Sisto IV, che nel 1474 diventa Signore di Senigallia e del Vicariato di Mondavio. La concessione di questi territori era avvenuta per consentire al Pontefice di trattare da pari a pari il matrimonio, che avrebbe unito la Casata dei Della Rovere con quella dei Montefeltro.

Giovanna, figlia di Federico, creato Duca nello stesso anno, avrebbe sposato il diciassettenne nipote del Papa. La concessione del Vicariato di Mondavio era particolarmente importante, perché il suo territorio univa la Signoria di Senigallia al Ducato Urbinate.

La rievocazione storica “Caccia al Cinghiale” ricorda in particolare il fastoso corteo che si mosse da Urbino per la presa di possesso ufficiale dei nuovi possedimenti rovereschi e ripercorre, con rigore storico, le tappe che sottolineano quella che possiamo definire una vera e propria festa.

L’evento è stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

“E’ questa una delle rievocazioni più importanti della nostra regione – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – capace di coinvolgere una intera comunità e di far vivere a visitatori e turisti le coinvolgenti atmosfere rinascimentali. Per noi è un grande piacere promuovere eventi così prestigiosi in grado di promuovere e valorizzare un intero territorio”.

Ha proseguito il sindaco Mirco Zenobi: “E’ la nostra manifestazione clou. Richiede da parte di tutti uno sforzo rilevante. Coinvolge oltre 200 volontari che già da alcune settimane si stanno impegnando per organizzarla al meglio. Un grande ringraziamento dunque va a loro e a Confcommercio che collabora nella promozione”.

E’ entrato nel dettaglio dell’evento, il presidente della Pro loco Maurizio Galassi: “La rievocazione storica è frutto di un grande lavoro di squadra. Saranno quattro giornate intense che offriranno una proposta di qualità. Il programma è ricco e in grado di soddisfare tutti i gusti: dal Bivacco al Banchetto Rinascimentale, dagli antichi mestieri alle tante esibizioni, dai laboratori alle taverne, fino al grande spettacolo teatrale ‘Suoni e Luci’. Mondavio è pronta quindi ad accogliervi e a farvi vivere emozioni uniche”.

Il 12 e il 13 agosto con inizio alle 20:30

nel fossato della Rocca, si terrà il Bivacco, la cena del popolo e dei soldati. La sera del 13, alle ore 20:30, nel chiostro francescano, il Duca e la Duchessa accoglieranno i loro ospiti in un sontuoso Banchetto Rinascimentale. Ogni giorno poi , dalle ore 18 lungo le vie del centro, antichi mestieri e arti rinascimentali, spettacoli di giocoleria, acrobati, musici, menestrelli, danzatrici e falconieri e presso i giardini Leopardi laboratorio didattico di giocoleria per bambini con Grifo e Virgi “i Giullari del Grifone”.

Il 14 e il 15 agosto dalle ore 21:45, Corteo del Duca e della Duchessa, a seguire grande spettacolo teatrale di Suoni e Luci “Le Baccanti”, uno spettacolo teatrale immersivo nella cornice della Rocca Roveresca che coinvolgerà tutti i vostri sensi e che culminerà infinecon un fastoso spettacolo pirotecnico. Sarà possibile prenotare il posto al Banchetto Rinascimentale e al Bivacco o il posto a sedere per lo spettacolo Suoni e Luci.

Per info e prenotazioni 0721 977758; www.mondavioproloco.it

PROGRAMMA

12 agosto martedì

Ore 20:30 : Fossato della Rocca – Bivacco “La cena del popolo e dei soldati”

13 agosto mercoledì

Dalle 18:30 :antichi mestieri e arti rinascimentali lungo le vie del centro

19.00 : apertura taverne

19.00 : Spettacoli di giocoleria, musici, menestrelli, danzatrici e falconieri

20:30 : Chiostro Francescano – Ingresso al Banchetto Rinascimentale “100 ospiti alla corte del Duca Giovanni Della Rovere”.

20:30 : Fossato della Rocca – Apertura Bivacco “La cena del popolo e dei soldati”

Dalle 21:00 : Piazza Matteotti – Sbandieratori Araba Fenice di Corinaldo; spettacoli di giocoleria, musici, menestrelli, danzatrici, falconieri e spettacolo di fuoco.

14 agosto giovedì

Dalle 18,00 : antichi mestieri e arti rinascimentali con laboratori didattici lungo le vie del centro.

Laboratorio di giocoleria per bambini presso i giardini Giacomo Leopardi

Ore 18.00 : Palio delle contrade – sfide di tiro con arco e balestra in piazza Matteotti, piazza della Rocca, Rocca Roveresca

Ore 18.30 : Spettacoli di giocoleria, acrobati, musici, menestrelli, danzatrici e falconieri.

Ore 19.00 : apertura taverne

Ore 21:45 : Piazza Matteotti – Corteo del Duca e della Duchessa, Quadri di vita Rinascimentale per la presa di possesso del Vicariato di Mondavio da parte del Duca Giovanni della Rovere

A seguire spostamento in piazza della Rovere

Ore 22:30 Piazza Della Rovere – Dimostrazione di tiro con arco e balestra come omaggio al Duca e ai suoi ospiti

22:45 : Piazza Della Rovere – Spettacolo Suoni e Luci “Le Baccanti”, con spettacolo pirotecnico.

Ore 23:45 : Drago Bianco – Spettacolo di fuoco in piazza Matteotti

15 agosto venerdì

Dalle 18,00 : antichi mestieri e arti rinascimentali con laboratori didattici lungo le vie del centro.

Laboratorio di giocoleria per bambini presso i giardini Giacomo Leopardi

Ore 18.00 : Palio delle contrade – sfide di tiro con arco e balestra in piazza Matteotti, piazza della Rocca, Rocca Roveresca

Ore 18.30 : Spettacoli di giocoleria, acrobati, musici, menestrelli, danzatrici e falconieri

Ore 19.00 : apertura taverne

Ore 21:45 : Piazza Matteotti – Corteo del Duca e della Duchessa, Quadri di vita Rinascimentale

Ore22:15 : Rocca Roveresca, finale del Palio delle contrade e premiazioni

22:45 : Piazza Della Rovere – Spettacolo Suoni e Luci “Le Baccanti”, con spettacolo pirotecnico.

Ore 23:45 : Drago Bianco – Spettacolo di fuoco in piazza Matteotti

Ogni giorno:

dalle ore 18:00 apertura accampamento militare nel fossato della Rocca e laboratorio didattico di giocoleria per bambini ai Giardini G. Leopardi.

Gli orari degli spettacoli potrebbero subire delle piccole variazioni per esigenze degli artisti o degli organizzatori.

ARTISTI COINVOLTI

13 agosto

– Pier Paolo Pederzini Rimattore

– Urana e il teatro del fantastico

– Drago Bianco

– Falconieri “Urbeveteris Falconis”

– Ensamble “La Romandiola”

– Sbandieratori Araba Fenice Corinaldo

– I Giullari del Grifone

14 agosto

– Pier Paolo Pederzini Rimattore

– Urana e il teatro del fantastico

– Drago Bianco

– Falconieri“Urbeveteris Falconis”

– Ensamble “La Romandiola”

– Gli Acrobati del Borgo

– I Giullari del Grifone

15 agosto

– Pier Paolo Pederzini Rimattore

– Urana e il teatro del fantastico

– Drago Bianco

– Falconieri“I rapaci di Eddy””

– Ensamble “La Romandiola”

– Gli Acrobati del Borgo

– I Giullari del Grifone

Spettacolo Suoni e Luci “Le Baccanti”

– Sandro Fabiani

– Giulia Bellucci

– Capogiro Dance & Theatre

– Compagnia Luca Piallini

– Alessi fuochi artificiali

– Soul of Sound

– Gruppo Storico Mondavio