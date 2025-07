Camerino Festival 2025: musica d’autore tra jazz, barocco e medievale

Dal 10 luglio al 3 agosto 2025, Camerino ospita la 39esima edizione del suo Festival: sei concerti in luoghi storici, tra jazz, barocco, musica medievale e contaminazioni contemporanee

CAMERINO – Dal 10 luglio al 3 agosto 2025 si svolgerà il Camerino Festival, giunto alla 39esima edizione. La città si trasforma in un palcoscenico diffuso con concerti, masterclass e spettacoli che spaziano dalla musica medievale al jazz, dal barocco alle contaminazioni contemporanee. Ecco i principali appuntamenti:

ENSEMBLE MICROLOGUS

Giovedì 10 luglio ore 21:15 – Convento dei Cappuccini di Renacavata

Patrizia Bovi (canto, buccina)

Gabriele Russo (lira, viola, corno, buccina, piffero)

Goffredo Degli Esposti (flauto doppio, cornamusa)

Enea Sorini (canto, cetra, tamburello)

Andres Montilla (canto)

Peppe Frana (liuto medievale)

Federica Bocchini (canto)

Il Camerino Festival 2025 si apre con una prima assoluta: Giullari di Dio. Un viaggio musicale e teatrale ispirato alla figura di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla composizione del Cantico di Frate Sole. L’Ensemble Micrologus – tra i massimi interpreti europei di musica medievale – propone uno spettacolo immersivo dove strumenti antichi, narrazione e polifonie d’epoca si fondono in un racconto evocativo e spirituale.

SERVILLO / GIROTTO / MANGALAVITE

Venerdì 11 luglio ore 21:15 – Rocca Borgesca

Peppe Servillo (voce)

Javier Girotto (sax)

Natalio Mangalavite (pianoforte e tastiere)

L’anno che verrà è un tributo raffinato e coinvolgente all’universo musicale di Lucio Dalla. Tre protagonisti della scena musicale italiana e sudamericana si ritrovano in un dialogo sonoro tra jazz, canzone d’autore e teatralità. Un concerto che è anche un omaggio poetico, dove ogni brano diventa narrazione e memoria collettiva.

VINCEN GARCÍA

Giovedì 17 luglio ore 21:15 – Rocca Borgesca

Vincen García (basso)

Andoni Narvaez, chitarra

Manuel Pardo, tromba

David Cases, sassofoni

Jairo Ubiano, batteria

Considerato tra i bassisti più innovativi della scena internazionale, Vincen García approda a Camerino con Ventura Tour, un set vibrante dove groove, jazz, funk e world music si intrecciano. Nato a Barcellona e cresciuto tra rock e flamenco, García ha conquistato pubblico e critica con una proposta musicale che unisce tecnica, sperimentazione e puro carisma.

GOMALAN BRASS QUINTET

Martedì 23 luglio ore 21:15 – Accademia della Musica ABF “F. Corelli”

Marco Pierobon e Marco Braito (trombe)

Nilo Caracristi (corno)

Gianluca Scipioni (trombone)

Stefano Ammannati (tuba)

Made in Italy è un viaggio nel cuore della musica italiana. Il Gomalan Brass Quintet – noto per la brillantezza tecnica e l’impatto scenico – attraversa repertori operistici, colonne sonore e brani popolari con arrangiamenti inediti e sorprendenti. Da Verdi a Nino Rota, da Rossini a Morricone, lo spettacolo mescola virtuosismo e teatralità.

SIGNUM SAXOPHONE QUARTET

Giovedì 31 luglio ore 21:15 – Rocca d’Ajello

Blaz Kemperle, sassofono soprano

Jacopo Taddei, sassofono alto

Alan Luzar, sassofono tenore

David Brand, sassofono baritono

Chameleon è il titolo simbolico di un progetto che attraversa le sfumature della musica per quartetto di sax. I Signum, tra i più affermati ensemble europei, propongono un repertorio che va da Bach a Piazzolla, passando per Bernstein, Gershwin e autori contemporanei. Un concerto capace di fondere precisione cameristica e modernità.

CONCERTO BAROCCO – “La Trio Sonata in Italia”

Domenica 3 agosto ore 21:15 – Basilica di San Venanzio

Giacomo Scarponi, violino primo

Silvia Salvi, violino secondo

Ivo Scarponi, violoncello

Maurizio Maffezzoli, organo

La chiusura del Camerino Festival è affidata a un omaggio alla grande scuola strumentale italiana tra Sei e Settecento. Il programma propone pagine di Corelli, Vivaldi, Marcello, Frescobaldi e altri maestri che hanno definito l’identità della Trio sonata. Un concerto di grande eleganza esecutiva, che restituisce il fascino della musica barocca nelle sue forme più pure.

Il festival è organizzato da Musicamdo, Adesso Musica, Gioventù Musicale d’Italia, Andrea Bocelli Foundation e Comune di Camerino, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche

I biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita presso la Pro Loco di Camerino, in Via Ottaviani (Sottocorte Village), nei giorni 8 e 9 luglio dalle 16:30 alle 19:30. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente sul luogo dell’evento a partire dalle ore 19:00 e online su www.ciaotickets.com.

BIGLIETTERIA / INFO

Biglietti

Intero € 20,00, Ridotto 15,00

Abbonamento ai 5 spettacoli del Camerino Festival

Intero: € 80,00 Ridotto: 60,00

Ridotti

Studenti UNICAM, under 25, soci CURC, UTEAM, dipendenti Comune di Camerino, soci Touring Club Italiano, possessori MarcheJazzCard

Omaggio

Under 14

VENDITA BIGLIETTI E PRO LOCO CAMERINO

Sottocorte Village, Via Ottaviani

8,9 luglio dalle 16,30 alle 19,30

BIGLIETTERIA PRESSO IL LUOGO DI SPETTACOLO dalle ore 20,00

VENDITA ONLINE www.ciaotickets.com (+ Diritto di Prevendita)

INFORMAZIONI

Tel. 331/2233904

info@camerinofestival.com

www.camerinofestival.com