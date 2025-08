Festa del Duca di Urbino, dall’11 al 14 agosto 2025 una grande festa in città

Torna la Festa del Duca a Urbino con la 43esima edizione. 18 compagnie, 150 spettacoli uno ogni mezz’ora in 7 piazze, oltre agli spettacoli itineranti. Gran finale con il Giuoco dell’Aita gemellata con la Spagna la sera del 14 agosto

URBINO – Dall’11 al 14 agosto 2025 ritorna la Festa del Duca di Urbino, considerata tra le più importanti manifestazioni nazionali (seconda dopo Roma, prima nella Regione Marche e manifestazione d’eccellenza per la Città).

La 43esima edizione della Festa del Duca 2025 è stata potenziata e sarà piena di spettacoli in tutte le piazze e vie del centro storico dalle ore 16.30 quando si aprirà la Festa del Duca Bambino per far giocare e coinvolgere grandi e piccini nei laboratori e spettacoli in piazza Duca Federico (con una caccia al Duca) e in via Beato Mainardo dove si potrà salire in sella ai Pony.

In piazza Rinascimento invece si potrà fare esperienze di Arcieria e nella chiesa di San Domenico vedere spettacoli di Ombre a cura dei Servizi Educativi di Palazzo Ducale.

Saranno oltre 150 gli spettacoli di piazza in un programma “disegnato” da Francesca Maria Crespini, direttrice generale della Festa Presieduta da Flavio Di Paoli. La Città Rinascimentale di Urbino sarà un grande palcoscenico con 7 spazi allestiti nel centro storico dove artisti di strada, musici, figuranti e acrobati si proporranno in contemporanea ogni mezz’ora. 18 saranno le compagnie e i gruppi ingaggiate dall’ARS l’Associazione di volontari urbinati che da sempre gestisce la manifestazione.

Arrivate da diverse città italiane

“Materiaviva”, “TeatroVagante”, “I Diavoli Rossi”, “Giullari ciarlatani”, “I giullari di Baraccano” “I Castigamatt”, “Malafesta”, “Mangiafuoco di Gradara”, “Saltimbanko”, “Compagnia de li Scalzi”, “I Pifferai di Janos”, “Le Aquile Ducali, “La Compagnia dell’Istrice”, “Sala d’arme”, “Aquila Gladiatrix”, “Tamburi Ducali”, “Cecco il Giullare”, “Il Satiro” e “La Pandolfaccia”.

In piazza San Francesco (Piazza delle Erbe), Piazza della Repubblica e Piazza Duca Federico spettacoli ogni mezz’ora dal pomeriggio alla notte. Momenti unici in Borgo Mercatale, Cortile di Palazzo Ducale, Piazza Rinascimento e Piazzetta Pascoli.

Artisti di livello nazionale e internazionale, molti per la prima volta in città o graditi ritorni, che porteranno acrobazie, giullarate, spettacoli di fuoco o aerei per far divertire adulti e bambini. Non mancheranno musica, saltimbanco e momenti di coinvolgimento del pubblico.

Grande Rievocazione storica

Il 12 agosto in piazza Duca Federico ci sarà la Grande Rievocazione storica condotta dal Giornalista Paolo Notari con oltre 500 figuranti provenienti da tutta Italia. Un grande corteo storico di oltre 400 figuranti delle delegazioni non solo del Montefeltro, ma anche delle Signorie collegate alla Corte di Urbino sfilerà per le vie di Urbino fino a raggiungere Piazza Duca Federico.

La rievocazione in particolare racconta quest’anno la Congiura del 1444 che portò all’assassinio di Oddantonio, fratellastro di Federico, nella notte del 22 luglio. Il Vescovo Altan dopo aver letto un documento di 22 capitoli legali quali garanzie per la città e suoi cittadini, consegnerà al Duca Federico le chiavi della città, offrendo il contado al nobile Federico come legittimo proprietario, per impedire la caduta del Ducato nelle mani dell’odiato nemico Sigismondo Malatesta.

Il conduttore Paolo Notari farà una intervista in piazza a Marcello Simonetta, uno dei maggiori scrittori di storie (filologiche) del Rinascimento, autore di Best Seller, e di un libro

proprio su questa congiura del 22 luglio 1444.

Oltre alle due novità di quest’anno

il format della Festa de Duca propone per il terzo anno il prestigioso “Premio Giovanni Santi -Comunicatori di Valori”, da un’idea di Massimo Puliani che vuole valorizzare personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport che si contraddistinguono per l’impegno sociale. C’è grande attesa anche per la partecipazione di Pupi Avati e el Concerto inaugurale della straordinaria interprete Amara di recente a Sanremo in coppia con Simone Cristicchi.

Il gran finale della Festa del Duca è con il Giuoco dell’Aita, voluto dal Duca per far divertire i suoi soldati, che quest’anno sarà in gemellaggio con un’Associazione spagnola di Siviglia (e anche con una della Repubblica di San Marino per la rievocazione storica) e che si concluderà con i meravigliosi Fuochi Rinascimentali a Mercatale.

Il programma è organizzato dall’A.R.S. Urbino Ducale con il patrocinio e il contributo del Comune di Urbino, del Ministero della Cultura, della Regione Marche, e la collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche.

Patrocini: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Accademia di Belle Arti di Urbino, Arcidiocesi di Urbino, Archivio di Stato di Pesaro-Urbino

Main sponsor: Grotte di Frasassi, Cimas ristorazione, Mediolanum, Hotel Mamiani/Osteria al Tre, SAIE.

Biglietti

All’ingresso del circuito cittadino tutti i giorni dalle ore 16.00 oppure su liveticket.it si potranno acquistare i biglietti: Adulti € 7,00, Ridotti € 5,00 da 5 a 10 anni, gratis fino a 4 anni.

Per famiglie con più di 1 bambino 1 biglietto è omaggio. Per i residenti del Comune di Urbino ci sarà un abbonamento per tutti i giorni € 10,00, per tre giorni € 7,50 / per due giorni € 5,00. Per i residenti nel circuito della festa l’ingresso è gratuito.

Il biglietto di ingresso è valido per tutti gli spettacoli e per gli eventi a Palazzo Ducale, ad esclusione del Gioco dell’Aita: Adulti € 10.00, ridotti under 10 € 5,00