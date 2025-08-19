Processione delle Canestrelle 2025: Amandola torna a celebrare la tradizione

Tra le più antiche rievocazioni storiche delle Marche, inserita nell’albo regionale delle rievocazioni storiche, la processione delle Canestrelle torna ad Amandola il 24 agosto con figuranti in costume e canti al Beato Antonio

AMANDOLA (FM) – Il 24 agosto 2025 si terrà ad Amandola la processione delle “canestrelle” che fa parte delle più antiche rievocazioni storiche della Regione Marche tanto che è inserita nell’albo regionale delle stesse.

La processione per le vie del borgo rievoca ogni anno l’offerta del grano al Beato Antonio.

La manifestazione è nata nel 1897 e ancora oggi è molto partecipata, al punto di essere l’appuntamento religioso e di tradizione popolare più atteso dagli amandolesi, con una gran partecipazione di cittadini dei paesi circostanti e dei tanti turisti che nel periodo soggiornano nel territorio dei Sibillini. La festa del Beato Antonio di Amandola è molto sentita nel suo aspetto spirituale e sempre ricca di spettacoli.

Alla processione partecipano con canti e suoni tradizionali i gruppi folkloristici di Amandola e, già dalla sua prima edizione, la Confraternita di San Nicola della Chiesa Conventuale di S. Agostino di Amandola. La processione scorre lungo il paese adornato dai simbolici colori rosso e giallo e da mazzi di spighe di grano intrecciati.

I figuranti sfilano con i vecchi attrezzi contadini e le macchine agricole fino a raggiungere la Chiesa di Sant’Agostino – Santuario del Beato Antonio – che ospita le spoglie del santo. Gli uomini, in abiti storici, portano i covoni mentre le donne dei piccoli caratteristici canestrelli, colmi di chicchi di grano. Durante la processione viene intonato dai figuranti l’inno al Beato Antonio.

Si respira nell’aria la nostalgia del passato e della semplicità, nel periodo in cui al sacrifico corrispondeva una grande gioia condivisa. Il chicco di grano rappresenta oggi la gioia del passato nel momento di festa. Il bel messaggio celato dietro la festa.

Il ritrovo sarà alle ore 9,30 in Piazzale Fratini da dove la Processione muoverà alle ore 10,00 e percorrendo Via Angelo Biondi, Via Cesare Battisti, Via XX Settembre, Via Statuto, Via Indipendenza raggiungerà Piazza Risorgimento per entrare nel Santuario del Beato Antonio.

Ingresso: Libero

Info 0736840731 – turismo.amandola@gmail.com