Unione Montana Potenza Esino Musone, MaskaMarke 2025: sei spettacoli in sei piazze

Presentata la nuova edizione di MaskaMarke, il festival itinerante sulla commedia dell’arte: dal 5 al 9 agosto sei piazze ospitano spettacoli gratuiti con compagnie italiane e internazionali

SAN SEVERINO MARCHE (MC)- Torna per la sua quarta edizione MaskaMarke, il festival teatrale itinerante dedicato alla commedia dell’arte, organizzato dalla Compagnia Fabiano Valenti con il prezioso sostegno dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, il contributo dei Comuni coinvolti, della Uilt Unione Italiana Libero Teatro e dell’azienda Artigianvetro.

Sotto la direzione artistica di Francesco Facciolli, la rassegna proporrà un ricco programma di spettacoli a ingresso gratuito dal 5 al 9 agosto in sei Comuni dell’Unione.

Dichiarazioni

“Il festival Maskamarke si propone di aprire una finestra di ricerca, formazione e spettacolo sulla commedia dell’arte e sul suo rapporto con il teatro popolare” – dichiara Fabio Macedoni, presidente della Compagnia “Fabiano Valenti”. “La commedia dell’arte ha fatto grande il teatro italiano in tutta Europa, portando le rappresentazioni in ogni luogo. MaskaMarke intende ricreare quel legame tra gli abitanti del borgo e l’arrivo dei comici, proprio come accadeva in passato”.

Questa edizione si preannuncia ricca di novità e ritorni significativi: “Questa quarta edizione torna alle origini e riparte da Pioraco con una compagnia spagnola che rientra dopo una tournée di più di un mese per raccontare il dramma della guerra – spiega il direttore artistico, Francesco Facciolli – Ospitiamo il debutto in un luogo magico, il chiostro di San Francesco. A Sefro andrà in scena un grande classico, mentre a Fiuminata ci sarà teatro di figura e d’attore per le famiglie.

Cingoli ospiterà uno spettacolo reduce dal Festival di Avignone, Esanatoglia il teatro di figura con una compagnia che gestisce anche un museo, e il gran finale a Castelraimondo con la compagnia che si occupa della parte spettacolo del Carnevale di Venezia. La magia della commedia dell’arte arriverà in posti magici con il suo carattere itinerante”.

“Il Festival MaskaMarke è incentrato sulla riscoperta e sulla diffusione della commedia dell’arte, un genere che spesso viene lasciato in secondo piano – sottolinea Denis Cingolani, presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, che aggiunge – Si tratta di un evento itinerante che unirà diverse realtà del nostro territorio, come voluto dall’Unione che per la prima volta ha realizzato un cartellone unico di appuntamenti per tutta l’estate”.

Questo il programma degli spettacoli:

martedì 5 agosto, ore 21:30 chiostro San Francesco a Pioraco: “Terra e Polvere” del Teatro Strappato (Murcia – Spagna), mercoledì 6 agosto, ore 21:30 Torre Varano a Sefro: “Pulcinellata Sciama” dell’APS Tuttinsieme, giovedì 7 agosto, ore 18 piazza della Vittoria a Fiuminata: “Quel diavolo di un Arlecchino” della Compagnia Bambabambin,

venerdì 8 agosto, ore 21:30 piazzale Luigi Cipolloni a Cingoli: “Il Mascheraio” di Zorba Officine Creative, sabato 9 agosto, ore 18 piazza Giacomo Leopardi a Esanatoglia: “Testacce di legno” di Burattini a Bologna, e alle ore 21:30 in piazza della Repubblica a Castelraimondo: “Venezia Millenaria” della Compagnia Pantakin.

Da venerdì 8 a sabato 9 agosto nell’atrio della Scuola Media di Castelraimondo workshop “Dietro la Maschera” a cura di Teatro Strappato. Posti limitati, su prenotazione al numero di telefono 335 7681738.