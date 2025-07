San Severino, “Una Piazza da Cinema”: dal 3 luglio al 7 agosto

SAN SEVERINO MARCHE – L’estate si accende a San Severino Marche con il ritorno di “Una Piazza da Cinema”, la rassegna cinematografica all’aperto, promossa dal Comune in collaborazione con il cinema San Paolo, che porterà sette imperdibili proiezioni, a ingresso gratuito, in piazza del Popolo.

Un’occasione unica per godersi il grande schermo sotto le stelle, con una programmazione pensata per accontentare tutti i gusti, dai grandi successi d’animazione ai film d’autore, passando per un toccante cortometraggio storico.

Tutti gli appuntamenti si terranno a partire dalle ore 21:30 e saranno a ingresso gratuito.

La rassegna prenderà il via domani, giovedì 3 luglio con “Un Mondo a Parte”, un film che promette risate e riflessioni. Seguirà giovedì 10 luglio l’attesissimo “Paddington in Perù”, l’ultima avventura del simpatico orsetto che farà la gioia di grandi e piccini.

Il programma proseguirà mercoledì 16 luglio con “Folle Mente”, una pellicola che indaga le profondità della psiche umana. Il giovedì 24 luglio sarà la volta di “A Real Pain”, un film dal forte impatto emotivo.

Un appuntamento speciale è previsto per mercoledì 30 luglio con la proiezione del cortometraggio realizzato dall’associazione storico culturale “Filottrano ’44”. La serata sarà arricchita da una presentazione a cura del prof. Michele Giampieri, offrendo un momento di approfondimento storico e culturale.

La rassegna giovedì 31 luglio presenta poi “Oceania 2”, il sequel dell’amatissimo film d’animazione Disney, per un’altra serata all’insegna della fantasia e dell’avventura. Infine, la rassegna si concluderà il giovedì 7 agosto con “La Città Proibita”, un grande classico.

“Siamo entusiasti di riportare il cinema in piazza anche quest’anno – sottolinea l’assessore alla Cultura della Città di San Severino Marche, Vanna Bianconi – ‘Una Piazza da Cinema’ è un’iniziativa che rispecchia la nostra volontà di offrire momenti di aggregazione e cultura accessibili a tutti. La varietà dei titoli proposti, dal cinema d’autore all’animazione, fino al cortometraggio storico, testimonia l’impegno nel creare un’offerta ricca e stimolante per ogni fascia d’età”.