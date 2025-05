“SiAmo Ascoli”, il 25 maggio tanti gli appuntamenti previsti

ASCOLI PICENO – Domenica 25 maggio 2025, dalle ore 9.30 alle ore 20.00, il centro storico si animerà con “SiAmo Ascoli”. Un’intera giornata per conoscere, vivere, riscoprire e amare la città tra arte, cultura, shopping ed ecologia.

Sono previsti:

Installazioni urbane e laboratori creativi

Visite guidate tra piazze, scorci nascosti e musei

Azioni di decoro e rispetto per il territorio

Passeggiate in bici e negozi aperti per una centro storico da vivere a pieno.

Performance, letture, incontri e tante emozioni.

Sarà presente un INFO POINT SiAmo Ascoli presso il Chiosco Olimpia Express (ex edicola davanti alla Prefettura) in Corso Trento e Trieste, dove scattare foto, ritirare gadget in regalo ed avere il programma completo dell’evento con le promozione sconti da utilizzare nei negozi convenzionati

SiAmo Ascoli: programma nel dettaglio

Ore 9.30 – Punto Informazioni Turistiche

Inaugurazione del nuovo “Ascoli e-bike rental”

Evento promosso da Comune di Ascoli Piceno e Musei Civici di Ascoli Piceno. Con il contributo dell’ Assessorato all’Ambiente Qualità della vita e mobilità sostenibile -Ben Essere Ascoli. Partners: Gruppo Sganasso ASD, FIAB- Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche

Dalle 9:30 Piazza del Popolo

Mostra – Mercato

Ceramisti locali e nazionali in esposizione Tornianti dell’Unione delle Fornaci della Terracotta. Samminiatello Montelupo Fiorentino, associazione impegnata nella promozione e nella salvaguardia storica del mestiere della lavorazione a mano dell’argilla. Mastri vasai e decoratori per dimostrazioni e laboratori di manipolazione e decoro.

Ore 09:30 – Piazza Arringo

Passeggiata “Le Piazze di Ascoli Piceno”

Itinerario cittadino con guida turistica abilitata. Info: La partecipazione è gratuita. Prenotazioni tramite messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa. Organizzazione: Unione Sportiva Acli Comitato Regionale Marche Aps

Ore 09:45 – Piazza Roma

Passeggiata Antidegrado in centro

Info: 329 6605992 oppure 380 3258441. Organizzatore: Plastic Free e Ascoli Da Vivere

Ore 09:45 – Corso Mazzini 67

Rimozione graffiti vandalici sulla facciata di un palazzo storico

Per partecipare sig.ra Fiorella 338 6113671. Organizzatore: Angeli del Bello

Ore 10-13 e 15-18 – Piazza San Tommaso

Visita al Museo dell’arte della ceramica

Biglietto d’ingresso: intero € 4,00 – ridotto € 2,00.

Dalle ore 10 fino alle 13 e dalle ore 15-18 – Chiostro di San Francesco

Gioca per il clima

Tavoli da gioco per gruppi intergenerazionali sul tema dei cambiamenti climatici. Organizzatore: Auser Provinciale di Ascoli Piceno e Palestra di Giochi

Ore 10.30 – 12.30 – Punto Informazioni Turistiche – Piazza Arringo

Ascoli, un museo a cielo aperto

Tour ludico ricreativo urbano (centro storico città, S. Emidio alle Grotte, Colle dell’Annunziata, Cartiera Papale). Disponibili city e-bike / e-Mtb prenotabili ai numeri 0736.298213 – 333.3276129. Partecipazione gratuita. Possibile partecipare con la propria bike.Evento promosso da Comune di Ascoli Piceno e Musei Civici di Ascoli Piceno. Con il contributo dell’ Assessorato all’Ambiente Qualità della vita e mobilità sostenibile -Ben Essere Ascoli. Partners: Gruppo Sganasso ASD, FIAB- Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche

Ore 10,30 – 12,30 – Museo Diocesano

Visita a “Le terracotte”

Ingresso libero. Organizzatore: Ceramicascoli

Ore 11:00 – Pinacoteca

Visita guidata alle Collezioni della Pinacoteca Civica

Visita guidata alle collezioni della Pinacoteca Civica, a cura del Prof. Stefano Papetti. Un momento di approfondimento artistico riservato a un pubblico curioso e appassionato (Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: 333.3276129 – 0736.298213). Organizzazione: Ascoli Musei – Mad Events

Ore 11.00 – Info Point Musei Civici

Laboratorio: De Re Coquinaria (età 5-11)

Esplorazione tattile e olfattiva della cucina romana e creazione di un ricettario antico Colori di Vigna (età 6-12). Laboratorio artistico con succo d’uva come colore naturale. Prenotazioni: 333.3276129 – 0736.298213. Organizzazione: Ascoli Musei- Mad Events

Ore 15:00 – Piazza Ventidio Basso

Visita guidata per conoscere le vecchie rue di Ascoli

Per prenotazioni 335 7212800. Ingresso libero. Organizzatore: Ascoli Nostra

Ore 15.30 – 18.30 – Punto Informazioni Turistiche

Alla scoperta dei colli ascolani

Tour ludico ricreativo extra urbano (Pista Ciclabile di Monticelli, Valle Senzana, Cimagallo, degustazione presso Cantina Pantaleone, Strada Venagrande, Ascoli Piceno). Pendenza, in alcuni tratti , oltre il 12%, si consiglia l’uso di e Bike o un buon allenamento. Info: Disponibili city e-bike / e-Mtb prenotabili ai numeri 0736.298213 – 333.3276129. Partecipazione gratuita. Possibile partecipare con la propria bike.

Evento promosso da Comune di Ascoli Piceno e Musei Civici di Ascoli Piceno. Con il contributo dell’ Assessorato all’Ambiente Qualità della vita e mobilità sostenibile -Ben Essere Ascoli. Partner: Gruppo Sganasso ASD, FIAB- Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche.

Ore 15:45 Partenza: Piazza del Popolo – Loggia dei Mercanti

Tour Urbano: Ascoli Piceno Città della Ceramica

Con guida turistica abilitata – Alla scoperta dei monumenti più importanti del centro storico che si coniugano con l’antica tradizione artigianale della ceramica. Un percorso guidato verso il quartiere medievale di San Giacomo: tra torri, vicoli, chiese romaniche. Visita all’affascinante Museo dell’Arte della Ceramica all’interno di uno dei luoghi più suggestivi dell’Ascoli medievale, il chiostro trecentesco del convento di San Tommaso. Il tour della durata di due ore terminerà in piazza del Popolo.

Info e prenotazioni: 328 3247179. Partecipazione gratuita. Posti limitati.

Dalle ore 15:30 alle 18,30 – Polo Culturale Sant’Agostino

Lezioni e partite libere di scacchi

Info e prenotazioni: 344 2229927. Partecipazione gratuita. Organizzazione: ASD APS Centro Iniziative Giovani

Ore 16.00 – Giardino dell’Arengo – Piazza Arringo

Laboratorio: Pittura di Vino con l’artista André Benedetto

Un’esperienza pittorica con il vino come pigmento. Info e prenotazioni: 333.3276129 – 0736.298213. Organizzazione: Ascoli Musei- Mad Events

Ore 17.00 – Info Point Musei Civici – Piazza Arringo

Laboratorio: Vitis Vinifera (età 6-12)

Un laboratorio creativo tra natura e viticoltura. Info e prenotazioni: 333.3276129 – 0736.298213. Organizzazione: Ascoli Musei- Mad Events

Ore 18.00– Sala degli specchi – Palazzo Alvitreti

Presentazione del libro: La prima regina

Sarà presente l’autrice Alessandra Selmi con un intervento danzante a cura dell’Accademia Danze Ottocentesche Margherita di Savoia e Nina. Info: eleonora@rinascita.it. Organizzazione: Libreria Rinascita

Dalle ore 17.30 alle 19 – Bottega del Terzo Settore

SiAmo Ascoli – Storie che cambiano la città

Evento conclusivo della manifestazione con il resoconto delle attività svolte in giornata. Inoltre, saranno presenti dei relatori che racconteranno di come attraverso il loro impegno concreto, hanno saputo migliorare la città di Ascoli Piceno e il suo territorio, con gesti semplici o progetti strutturati, generando valore per l’intera comunità. Seguirà la consegna del “Premio SiAmo Ascoli”, simbolo di riconoscenza a chi con impegno e passione, ha contribuito a generare valore per la città di Ascoli Piceno e la sua comunità.SiAmo Ascoli – Idee, iniziative e progetti per una città migliore

Un progetto dell’Associazione Culturale Ascoli da Vivere