Azzurro Ascoli 2025: sei giorni di aviazione e Aeronautica Militare

Dal 24 al 29 luglio Ascoli Piceno ospita Azzurro Ascoli 2025: conferenze, mostre, concerti e celebrazioni dedicate all’Aeronautica Militare Italiana

ASCOLI PICENO – Dal 24 al 29 luglio 2025, Ascoli Piceno ospiterà “Azzurro Ascoli”, una manifestazione interamente dedicata all’aviazione e all’Aeronautica Militare Italiana. Un evento di grande rilevanza, articolato in sei giorni di esposizioni, incontri culturali, appuntamenti musicali e approfondimenti storici, pensato per rendere omaggio alla memoria aeronautica e al suo ruolo centrale nella storia e nell’identità del nostro Paese.

La rassegna si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il riconoscimento di Ascoli Piceno

quale “Città Europea dello Sport 2025”, un titolo che l’Amministrazione Comunale ha scelto di onorare anche attraverso una proposta culturale di ampio respiro, in grado di attrarre e

coinvolgere un pubblico vasto e variegato, cittadini, visitatori, appassionati di storia militare, studenti, famiglie e studiosi.

“Un grande appuntamento – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città. L’Aeronautica Militare rappresenta per il nostro Paese un punto di riferimento e un elemento di memoria che vogliamo conservare, valorizzare e tramandare alle future generazioni. Ci saranno momenti dedicati all’arte e alla cultura, per conoscere in maniera più approfondita il mondo dell’aviazione e dell’Aeronautica”.

L’organizzazione dell’evento è curata dal Museo Internazionale delle Guerre Mondiali (M.I.G.M.) di Rocchetta a Volturno (IS) e dall’Associazione Arma Aeronautica, nelle sue articolazioni locali e nazionali: la Sezione di Ascoli Piceno, la Presidenza Regionale Marche e il Dipartimento per le Attività Aeronautiche della Presidenza Nazionale.

Il progetto si articola in due sezioni principali, una “espositiva” ed una “culturale-divulgativa”.

LA SEZIONE ESPOSITIVA

Dal 25 al 29 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, il pubblico potrà visitare una mostra diffusa allestita in alcune delle più suggestive e prestigiose sedi storiche della città: Palazzo Alvitreti, Sala Cola di Amatrice, Loggia dei Mercanti, Sagrato di San Francesco e Piazza Simonetti.

In esposizione: uniformi storiche, documentazione originale, cimeli d’epoca e mezzi già in servizio con l’Aeronautica Militare, presentati con un allestimento di grande impatto visivo, arricchito da installazioni multimediali e interattive. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e formativa, capace di coinvolgere attivamente visitatori di tutte le età.

LA SEZIONE CULTURALE E DIVULGATIVA

Un articolato calendario di conferenze tematiche e incontri pubblici accompagnerà la manifestazione, offrendo spunti di riflessione sul valore culturale, storico, sociale e tecnologico dell’Aeronautica Militare e del mondo dell’aviazione in genere. Oltre a due rare

occasioni di poter assistere al concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare, saranno diversi i temi che verranno trattati in un ciclo di conferenze: l’Aeronautica Militare e l’Associazione Arma Aeronautica; l’80° anniversario della Guerra di Liberazione con focus su alcuni episodi ascolani; la valorizzazione e il restauro dei velivoli storici; il progresso tecnologico nel settore aeronautico; la memoria storica come patrimonio collettivo.

L’intera manifestazione si realizza con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno e della locale

Confindustria. Determinante il contributo dell’Aeronautica Militare e del Comune di Venarotta, cui vanno aggiunti il patrocinio dell’Istituto Regionale Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO), la collaborazione delle Università degli Studi del Molise e della Campania “Luigi Vanvitelli nonché il fondamentale sostegno assicurato dagli sponsors che hanno inteso condividere l’esperienza.

“Azzurro Ascoli” si propone non solo come rievocazione storica, ma come una vera e propria finestra sul mondo aeronautico e sul suo rapporto con la società civile. Attraverso un approccio multidisciplinare, accessibile e orientato alle nuove generazioni, la manifestazione intende rafforzare il legame tra le Istituzioni e la cittadinanza, riaffermando il valore della memoria condivisa come strumento di crescita, consapevolezza e coesione sociale.

Un’occasione unica per riscoprire Ascoli Piceno sotto una nuova luce; città della storia, della

cultura e, per una settimana, “capitale dell’aeronautica italiana”.