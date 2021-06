San Ginesio, inaugurato ieri il Basecamp Store UYN

Il progetto di ON – Out in Nature finalizzato a promuovere le esperienze sportive all’aria aperta sul territorio

SAN GINESIO (MC) – Sabato 19 giugno 2021, alla presenza di molti Sindaci e operatori turistici dell’area dei Monti Azzurri, è stato presentato il progetto ON – Out in Nature. Ideato dall’imprenditore Filippo Bracci, ON ha l’obiettivo di promuovere le esperienze sportive all’aria aperta sui Monti Sibillini e dintorni, rivolgendosi a un ampio pubblico di appassionati dell’attività outdoor, sia italiani che stranieri.

Attraverso un portale dedicato, i canali social, la newsletter e presto anche un’APP, ON – Out in Nature mette in rete numerosi professionisti locali del settore outdoor: guide trekking e bike, istruttori di bike enduro, orienteering e sport invernali, personal trainer, insegnanti di fitness e yoga, noleggi di e-bike ed attrezzatura sportiva.

“L’aggregazione che viene dallo sport, l’amore per questo territorio e la consapevolezza che viviamo in un paradiso: ON nasce così. L’idea è quella di valorizzare l’intera area dei Sibillini come una palestra a cielo aperto, meta ideale per le vacanze attive” ha spiegato Filippo Bracci, imprenditore e ideatore del progetto.

“L’apertura di questo nuovo negozio monomarca, che abbiamo voluto chiamare UYN Basecamp Store, è un passo fondamentale nella strategia di crescita del brand e testimonia il grande interesse che UYN sta riscuotendo in Italia e in tutto il mondo”, le parole del CEO di UYN Marco Redini. .

All’incontro inaugurale hanno partecipato i sindaci e gli assessori di Sarnano, Ripe San Ginesio, Gualdo, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano e Loro Piceno e diversi soggetti attivi nel settore del turismo outdoor tra cui Appennino Emozioni e Marche in Spalla per il trekking, Verdavventura per l’orienteering, Sibillini Park Enduro, Sarnano in Bici e Teoprojectsports per il settore bike, Alisha Fiore per lo yoga, Andrea Merli, istruttore di fitness e guida MTB. Hanno aderito all’iniziativa anche Sibillini E-bike e Chronobike, centri di noleggio di e-bike e bici muscolari, ma stanno già nascendo ulteriori collaborazioni.

Si dà avvio così a , una progettualità a lungo termine per rendere sempre più appetibile e fruibile l’offerta outdoor dell’entroterra marchigiano e, in particolare, delle zone montane.

Sito web: https://out-in-nature.it/

Facebook: https://www.facebook.com/ON_Out-in-Nature-105869538366629/

Instagram: https://www.instagram.com/on.out_in_nature/

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCWuGIMt8iM2gX4taA9bnMTw