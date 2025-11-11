“Borgo Narrante d’Inverno” dal 15 novembre al 14 dicembre a San Ginesio

“Borgo Narrante d’Inverno” proporrà un mese di storie, arte e comunità nel cuore dei Sibillini.Il 15 novembre appuntamento con Natasha Stefanenko all’Auditorium Sant’Agostino di San Ginesio

SAN GINESIO (MC) – Il borgo di San Ginesio si prepara ad accendere l’inverno con cultura, immaginazione e partecipazione: dal 15 novembre al 14 dicembre 2025 prenderà il via la nuova rassegna culturale ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Ginesio Fest in collaborazione con Tra le Righe ODV e il patrocinio del Comune di San Ginesio e della Regione Marche.

Un calendario ricco di incontri, e di momenti di comunità, spaziando dal teatro, alla letteratura e all’arte, pensato per tutte le età, con l’obiettivo di trasformare il paese in un palcoscenico diffuso di storie.

Il festival “Borgo Narrante d’Inverno” inaugura sabato 15 novembre alle ore 18:00 all’Auditorium Sant’Agostino con un appuntamento d’eccezione: Natasha Stefanenko presenta il libro “Dalle Marche con Amore. Guida sentimentale alla regione dell’infinito”, un racconto personale e poetico della nostra terra.

La nota attrice, conduttrice e modella di origine russa, marchigiana da oltre 25 anni, ha deciso, con l’entusiasmo che la contraddistingue, di raccontare in questa guida che non segue un filo conduttore meramente turistico ma che ci trascina nelle sue esperienze di vita nel cuore di una regione che ha imparato ad amare con tutta se stessa.

Tra gli eventi dedicati alla famiglia e ai più piccoli, “Borgo Narrante” propone la coinvolgente “Merenda con Delitto” (16 novembre), che trasformerà i partecipanti in piccoli detective, e la “Caccia a teatro!” del 14 dicembre, un’avventurosa caccia al tesoro teatrale aperta a tutte le età.

Arte, patrimonio culturale e valorizzazione dell’identità

saranno al centro dei “Dialoghi d’Arte”, curati dall’antropologo Giacomo Recchioni, in programma il 22 e il 29 novembre all’Auditorium Sant’Agostino: in questi appuntamenti saranno approfondite figure illustri e movimenti culturali del territorio – da Vincenzo Pagani ad Adolfo De Carolis – con studiosi e esperti del settore. Seguiranno momenti conviviali con esposizioni di ceramiche, maioliche e opere d’arte.

Un momento di riflessione al ruolo del teatro come “terapia” sarà quello in programma per Venerdì 21 novembre (Oratorio San Filippo Neri) con la visione di “Niente è come appare”, proiezione in anteprima del cortometraggio ambientato a San Ginesio, frutto del laboratorio di teatro terapia realizzato nell’ambito del progetto “Sollievo” dell’Associazione Glatad Onlus, a cura di Vera Vaiano

Il festival abbraccia anche la narrazione contemporanea grazie al laboratorio narrativo di Giaconi Editore (6 dicembre) e alla suggestiva esperienza immersiva “Mantica” passeggiata sonora in cuffia a cura della compagnia 7-8 chili in collaborazione con la Casa di Asterione, in programma per il 23 novembre.

Momento simbolico e partecipato sarà, come da tradizione, l’accensione dell’“Albero narrante” il giorno 8 dicembre in Piazza Alberico Gentili: un pomeriggio di festa con Trampolieri e Dama luminosi, bolle di sapone, musica e cioccolata calda per tutti.

La chiusura del Festival domenica 14 dicembre, sarà affidata allo scrittore Alessandro Riccioni, vincitore del Premio Rodari 2025 – categoria Fiabe e Filastrocche – che presenterà “Il mondo va così” in dialogo con Giorgia Berardinelli, direttrice editoriale di Rrose Sélavy.

“BORGO NARRANTE D’INVERNO. Viaggi esperienziali di comunità tra l’arte, la letteratura, il teatro e la narrazione” nasce con l’intento di farci ritrovare, attraverso le storie, una comunità che condivide cultura, curiosità e meraviglia. È un invito a vivere San Ginesio come un luogo di incontro, racconto e creatività, anche nella stagione più intima dell’anno.

Programma completo su: www.sanginesioturismo.it

Email: info@ginesiofest.it