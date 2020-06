Enrico Ruggeri, Ron e Frankie hi-nrg tra gli ospiti di Musicultura

Il 6 e 7 giugno serate live in diretta su Rai Radio1, ETV Marche e streaming video su Fb con i 16 finalisti e diversi artisti ospiti

RECANATI – Dalla Città dell’Infinito l’Italia e le Marche ripartono in diretta con la grande musica live di Musicultura. Prenderà i via da oggi sabato 6 giugno la prima serata live dell’intensa due giorni Recanatese dedicata alla musica d’autore dei finalisti di Musicultura 2020. Domani 6 giugno e domenica 7 giugno le serate live saranno in diretta sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio1 (dalle 21,05 in poi) in diretta sulla televisione regionale ETV Marche e in streaming video sulle pagine Facebook di Musicultura e di Rai Radio1.

I concerti dal vivo dei 16 finalisti di Musicultura si terranno nell’Aula Magna del Palazzo Municipale della citta di Recanati e verranno eseguiti seguendo le procedure di un piano sanitario appositamente studiato per l’evento in pieno rispetto delle normative attuali.

Sono in arrivo nella città Leopardiana oltre cento persone tra i finalisti di Musicultura, musicisti, accompagnatori, tecnici, ospiti di Radio 1 Rai tutti pronti a dare un forte segnale di ripresa con l’arte della musica e della parola binomio alla base della cultura della città di Recanati.

“Dalla città dove è nata Musicultura nel 1990 con Fabrizio De Andre’ e Giorgio Caproni siamo felici di lanciare un forte segnale di ripartenza che arriva in tutte le case degli italiani, dopo il lungo periodo di fermo dovuto all’emergenza sanitaria. – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi – Recanati è pronta ad ospitare la macchina del Festival, con le sue bellezze naturali, i suoi luoghi di cultura e soprattutto con la sua ben nota accoglienza cittadina da parte degli operatori commerciali dei negozi, bar, ristoranti e alberghi”.

“Recanati riparte dalla cultura, – ha detto l’Assessora alla Culture Rita Soccio – e in particolare dal binomio imprescindibile che è la poesia e la musica, come disse Giacomo Leopardi nello Zibaldone “arti indivisi e indivisibili.” Musicultura è una grande occasione di promozione per la città all’apertura della nuova stagione turistica grazie anche alle numerose campagne pubblicitarie di Radio Rai 1 dei social e delle Televisione private che manderanno in diretta i concerti live”.

A raccontare le storie e le canzoni dei giovani finalisti di Musicultura saranno Marcella Sullo, John Vignola e Duccio Pasqua di Rai Radio 1

Intanto si allunga la lista degli attesi ospiti che si collegheranno con il Comune di Recanati sulle frequenze radio e televisive del Festival, agli annunciati Ron, Francesco Bianconi e Lidia Schillaci si aggiungono: Enrico Ruggeri membro del Comitato di Garanzia di Musicultura nonché conduttore delle serate finali del Festival 2019 e Frankie hi-nrg mc quest’anno anche lui nel prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura.

Domani sabato 6 ad esibirsi sul palcoscenico recanatese saranno i primi 8 finalisti: SofSof, La Zero, PeppOh, Alberto De Luca, Ernest Lo, Paolo Rig8, Miele ed Ulula & LaForesta; e tra gli ospiti in collegamento Enrico Ruggeri e Lidia Schillaci. Domenica 7 chiuderanno l’intensa due giorni live gli artisti: Blindur, Hanami, I miei migliori complimenti, Senna, Cogito, Fabio Curto, H.E.R. e Costanza, tra gli ospiti : Ron, Francesco Bianconi e Frankie hi-nrg mc.