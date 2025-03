Recanati, “Melodie Pasquali”: il 5 aprile la Conferenza-Concerto

Nella Chiesa Giubilare di San Domenico l’evento finalizzato a riscoprire la bellezza della Fede e della Musica Sacra

RECANATI – Benedetto XVI, il teologo-musicista, grande cultore della musica sacra diceva: «Non conosciamo il futuro della nostra cultura e della musica sacra… essa non può scomparire dalla liturgia … sua presenza può essere un modo del tutto speciale di partecipazione alla celebrazione sacra, al mistero della fede… Abbiamo tutti bisogno della bellezza della fede perché la bellezza viene dalla verità stessa». La musica ne è una parte essenziale.

L’Associazione recanatese Controvento APS, proprio per riscoprire la bellezza della fede e della musica ad essa legata, ha organizzato come introduzione culturale alla Settimana Santa, sabato 5 aprile 2025 alle ore 17,00 nella Chiesa Ciubilare di San Domenico MELODIE PASQUALI La Musica Sacra e il Canto Gregoriano: patrimonio artistico dell’umanità, Conferenza-Concerto dei Maestri Andrea Carradori e Francesco Mazzeo sulle melodie gregoriane della Settimana Santa. La manifestazione gode dei patrocini: CESMA, Centro Studi Marche di Roma; Edizioni Fede & Cultura e dell’aiuto concreto del Gruppo DE SANTIS-CORINALDI.

Dopo la pubblicazione del celebre Motu Proprio di Pio X “Inter plurimas pastoralis officii sollicitudines” del 22 novembre 1903, la Cappella Musicale Virgo Lauretana della Basilica Cattedrale di Recanati fu fra le prime istituzione corali che adeguarono il proprio repertorio liturgico alle disposizioni papali che finalmente, avendo recuperato il Canto Gregoriano e la musica polifonica, avevano cassato definitivamente dai Sacri Riti definitivamente ogni forma teatrale d’impostazione profana.

Questa iniziativa suggella la nuova collaborazione di Controvento APS con il M° Andrea Carradori che ha assunto il ruolo di Referente per la Musica Sacra.

Andrea Monaldo Carradori, di origine recanatese, Laureato in Didattica della Musica, ha sempre valorizzato i giovani, nei suoi diversi incarichi perseguendo l’ideale di trasmettere l’ amore per la musica sacra tradizionale. Collabora per questo con quelle strutture ecclesiali e culturali che tramandano alle nuove generazioni la tradizione liturgica latino-gregoriana.

A seguito del terremoto del 2016 si è prodigato per il recupero antisismico ed artistico della settecentesca chiesa confraternale del Sacro Cuore di Tolentino, lavori generosissimamente finanziati dal Governo Ungherese con 500 mila euro e terminati, in tempo di record, il 9 dicembre 2017.

Per questo il Maestro Carradori nel giugno 2018 ha avuto l’onore di essere ricevuto nella capitale ungherese dal primo Ministro Viktor Orban, dal Cardinale Primate di Ungheria Péter Erdő e da altre personalità ed autorità locali.

Ha ricevuto diverse onorificenze per la costante attività a favore della storia nobiliare marchigiana, per il recupero di antichi Organi, alcuni dei quali salvati dalla distruzione, e per la valorizzazione della tradizione cattolica.

A seguito di concorsi pubblici del Ministero della Pubblica Istruzione la assunto l’attività di Docente in diverse scuole statali.

E’ attualmente Maestro della Schola Cantorum “Giuseppe Bezzi” , fondata nel 1903, dell’Insigne Basilica di San Nicola. Ha ricoperto incarichi analoghi nelle Cattedrali di Tolentino e di Macerata.

Ha ideato e diretto la Rassegna concertistica “I Cortili d’Estate” ambientata nelle ville e nei palazzi storici della Regione ed è Socio Fondatore dell’Associazione Culturale Regionale “Bichi Reina Leopardi Dittajuti”.

E’ pure Socio Fondatore del Centro Studi Marche di Roma (CESMA) con cui collabora a livello dirigenziale. Per i suoi molteplici impegni ha ricevuto la Gran Croce al merito Melitense assegnata dal Gran Priore di Roma.

Ha pubblicato per Case editrici e per Enti pubblici e privati, numerosi ed apprezzati studi sulle antiche realtà corali e liturgiche e sugli Organi antichi delle Marche.