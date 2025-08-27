“Aperitivi letterari”, il 30 agosto ultimo appuntamento a Recanati

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, nell’ambito delle “Sere FAI d’Estate”, ha proposto gli “Aperitivi letterari” nell’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati

RECANATI – Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Tra le più interessanti in calendario, gli “Aperitivi letterari” organizzati dal FAI all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC) sabato 5 e 26 luglio e 30 agosto alle ore 18.30: una rassegna di incontri a cura del critico letterario e saggista Roberto Galaverni, con alcune tra le più apprezzate giovani voci poetiche del panorama nazionale, dedicati al tema del rapporto tra natura e poesia, alla luce dell’opera e del pensiero leopardiano.

Franca Mancinelli, Isabella Leardini e Azzurra D’Agostino saranno le protagoniste dei tre appuntamenti, durante i quali alterneranno riflessioni, lettura di poesie proprie, di Giacomo Leopardi, ma anche di poeti d’ogni tempo e luogo. L’infinito, straordinaria poesia dell’immaginazione scritta da Leopardi nel 1819, affonda infatti le sue radici in un territorio ben determinato e circoscritto, il Colle appunto, con lo splendido Orto che ne corona la sommità, sede ideale di questa rassegna letteraria.

Tra natura e poesia, il ciclo di incontri intende porre in luce alcuni degli argomenti più vivi e condivisi del nostro presente, e insieme, della nostra comune eredità culturale, a partire dal rapporto tra l’uomo e la natura, di quella visione del mondo che ha ispirato Leopardi, tra senso di realtà e visione, tra contemplazione della bellezza e avventura dell’animo. Al termine di ciascun appuntamento sarà possibile partecipare a un momento conviviale con una box-aperitivo a base di prodotti tipici del territorio marchigiano.

L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Recanati, del Centro Nazionale di Studi Leopardiani e del Centro Mondiale della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi”.

Biglietti di ingresso: Intero € 9; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni € 5; Iscritti FAI, Persone con disabilità e Ridotto 0-5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 24.

Il box aperitivo è acquistabile presso il bookshop del Bene al costo di € 20. Al suo interno una selezione di prodotti artigianali dell’azienda agricola Il Salto: crackers preparati con grani antichi e biscotti dolci cotti a legna, due barattoli di creme spalmabili con prodotti stagionali (bevande escluse).

Questo il prossimo e ultimo appuntamento in programma:

Azzurra D’Agostino – sabato 30 agosto, ore 18.30

Fin dalle sue prime prove poetiche e narrative Azzurra D’Agostino ha mostrato una particolare attenzione al rapporto tra la comunità umana e il mondo naturale, nonché alla possibilità di una loro vicendevole e armonica integrazione.

Nei suoi versi, si tratti dell’italiano o del dialetto della sua terra natia, si parla di donne e di uomini, di anziani e di bambini, di piante e di animali, con grazia e insieme con profondità, con uno sguardo sempre rivolto alla conservazione della parte migliore, ma anche più esposta alla dimenticanza, del nostro retaggio antropologico. Il suo sguardo poetico fine e garbato, ma insieme acuto e penetrante, è dotato di una singolare benevolenza verso il mondo e le sue tante, diverse creature.

Azzurra D’Agostino

è nata nel 1977 a Porretta Terme, dove vive. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia, tra cui D’aria sottile (Transeuropa, 2011; finalista al Premio Viareggio-Repaci), Canti di un luogo abbandonato (Sassiscritti 2013; Premio Carducci) e Quando piove ho visto le rane (Valigie Rosse, 2019). Le sue ultime pubblicazioni di poesia sono Messaggi al Presidente (Le Lettere, 2024) e Cosmic Latte (Marcos y Marcos, 2025).

Ha scritto e pubblicato per Whitestar-Vivida alcuni libri a tema onirico-folklorico e un mazzo di oracoli basato sulla chiromanzia. Ha pubblicato vari albi illustrati per gli editori Giunti, Fatatrac, Electa Kids Mondadori, e i romanzi per ragazzi Il giardino dei desideri (De Agostini Planeta, 2020), Ghost light-insieme fuori dal buio (Giunti, 2023), La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain (Il Castoro, 2024), Cora nella città dritta (Erikson, 2025), L’avvocato del fiume (LSWR, 2025). Scrive per il teatro e conduce laboratori di poesia per persone di tutte le età.

Gli altri appuntamenti delle “Sere FAI d’Estate” all’Orto sul Colle dell’Infinito

Astronomi per una notte

giovedì 28 agosto

Nella magica atmosfera dell’Orto sul Colle dell’Infinito, il pubblico verrà accompagnato “a caccia di stelle” e alla scoperta della luna, grazie a una speciale osservazione astronomica organizzata in collaborazione con l’Associazione Jesina Astrofili. Un’emozionante serata dunque dedicata all’osservazione dei pianeti e delle costellazioni, grazie all’ausilio di uno speciale laser e telescopi.

Le osservazioni astronomiche verranno proposte alle ore 21.30, 22.30 e 23.30.

Aperture serali. Visite guidate al tramonto

venerdì 29 agosto

Venerdì 29 agosto l’Orto sul Colle dell’Infinito prolungherà il suo orario di apertura con speciali visite guidate al tramonto, accompagnate da un calice di vino e musica dal vivo. Il Bene rimarrà aperto fino alle ore 22; le visite guidate, in programma alle ore 19, 20 e 21, ripercorreranno la storia dell’Orto e dell’ex Monastero di S. Stefano, dalla fondazione nel XVI secolo fino ai più recenti interventi di recupero del FAI. Con l’avanzare del buio, i profumi delle piante aromatiche si intensificheranno e i suoni della natura avvolgeranno l’Orto, trasformando la visita in un’esperienza sensoriale. Durante la serata ci sarà la possibilità di acquistare una box aperitivo e del vino di cantine locali.

Informazioni dettagliate e prenotazioni su www.serefai.it.

Le “Sere FAI d’Estate” all’Orto sul Colle dell’Infinito sono realizzate con il Patrocinio del Comune di Recanati.

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.

Per ulteriori informazioni:

Orto sul Colle dell’Infinito, via Monte Tabor 2 – Recanati (MC)

www.ortoinfinito.it; Tel. 071.4604521; email: faiortoinfinito@fondoambiente.it