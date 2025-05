Recanati, dal 22 al 25 maggio torna “Agreste INfesta”

Apertura di Agreste, luogo dove nascono le creazioni di circo contemporaneo di Circo El Grito e dove magicamente si incontrano arte, natura e comunità

RECANATI – Tra le colline morbide di Recanati, nel cuore delle Marche, sorge un luogo speciale dove il circo contemporaneo incontra la natura, la creazione artistica si mescola al paesaggio e le comunità si ritrovano attorno alla meraviglia. È Agreste, spazio di residenza artistica ideato e diretto da Fabiana Ruiz Diaz, acrobata e anima creativa del Circo El Grito, situato in Contrada Santa Croce, a pochi minuti dal centro storico di Recanati.

Dal 22 al 25 maggio 2025, Agreste apre le sue porte per Agreste INfesta, una festa dedicata al circo contemporaneo, alla musica dal vivo, al cibo condiviso e all’incontro tra artisti e pubblico. Una festa che è anche una dichiarazione d’intenti: portare l’arte fuori dai centri urbani, restituirla alla terra e alle persone, renderla accessibile, viva, vicina.

Il circo contemporaneo, protagonista indiscusso dell’evento, è un linguaggio che unisce acrobatica, teatro, danza, poesia visiva e musica, senza l’uso di animali, capace di raccontare il presente attraverso il corpo, il rischio e la relazione. Tra gli spettacoli in programma, l’onirico e visionario Un Amour en Couleur del Circo El Grito, il raffinato gioco di musica e clownerie Buster Bagatelle di Nicolò Toschi, le incursioni poetiche di Tony Santiago e le sorprendenti macchine sceniche de Il Respiro della Manovella, che trasformeranno Agreste in un piccolo universo incantato.

Ogni sera, dopo gli spettacoli, la festa continua con concerti dal vivo sotto le stelle, dove la musica si fa abbraccio e il pubblico può danzare sull’erba al suono di fisarmoniche, ottoni, archi e percussioni. Spazio anche al cinema con la proiezione speciale del documentario Da Tramandare la Luce alla Stella, realizzato dalla regista argentina Sofía Busquets, che ci guida dentro la vita del Circo El Grito attraverso lo sguardo di una bambina nata nella troupe. Un racconto intimo e universale sul senso di comunità, sull’immaginazione come forma di resistenza, sulla quotidianità del gesto artistico.

Saranno presenti food truck, giochi in legno per bambini e spazi di convivialità pensati per tutte le età. Un’occasione per vivere l’arte insieme, in una dimensione familiare e partecipata.

Agreste nasce come centro di creazione e sperimentazione, con una sala prove, uno chapiteau, un’arena all’aperto e un’officina scenica immersi nel paesaggio rurale marchigiano. Ma è soprattutto un progetto culturale che crede nella possibilità di scoprire uno dei più caratteristici linguaggi artistici, coinvolgendo scuole, amministrazioni, associazioni e cittadinanza in un processo continuo di dialogo e condivisione.

Agreste INfesta rappresenta il momento in cui tutto questo lavoro prende forma pubblica. È un gesto di restituzione verso il territorio che ha accolto il progetto, e insieme una celebrazione del legame profondo che si è creato tra chi abita questi luoghi e gli artisti in residenza. Anche i circensi, che per natura sono viandanti, qui hanno trovato un senso di radicamento, una casa temporanea capace di generare appartenenza. La festa è il modo più autentico per raccontarlo.

Fabiana Ruiz Diaz: “Per quanto possa essermi abituata, ogni volta che vedo crescere il tendone in questo posto che ho chiamato con un aggettivo, Agreste, monta in me un’emozione difficile da raccontare. Certo perché abitualmente è il primo appuntamento della stagione estiva. Poi perché è di fatto una festa fra amici e amiche in mezzo alla natura. Ancora per il suo essere una palestra di sperimentazioni, aperta all’accoglienza di nuove forme, idee, generazioni. Ma soprattutto perché riflette la mia idea di Circo che significa energia pulsante, spregiudicata, acrobatica, ma anche lunghissime giornate di allenamento, di costruzioni ardite e di fatica. Tutto per poter raccogliere quella scintilla negli occhi degli spettatori che ferma il tempo e prolunga l’attimo fino a farlo diventare una vita.”

Agreste è un progetto che negli scorsi anni ha già vinto il prestigioso bando Creative Living Lab del Ministero della Cultura. Circo El Grito risiede nelle Marche dal 2015, è stato il primo circo contemporaneo ad essere riconosciuto dal Ministero Italiano della Cultura (dal 2015) e dalla Regione Marche (dal 2016). I direttori artistici, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, sono considerati dalla stampa i pionieri del circo contemporaneo in Italia: “Una compagnia tra le più immaginifiche, non francese, ma italiana” (Il Corriere della Sera).

Per raggiungere Agreste: lasciare l’auto nella piazzetta del bar Twin Fun Bar di fronte al benzinaio IP vicino a Clementoni e prendere la navetta.

Per maggiori info: www.spazioagreste.com

Ingresso riservato ai soci. Tesseramento in loco € 3,00

BIGLIETTI

Chapiteau

Intero € 12,00

Ridotto € 8,00 (6-12 anni)

Arena

Biglietto unico € 5,00

Concerti ed altre iniziative a ingresso libero (salvo tesseramento).

Per ulteriori informazioni: +39 3385700981

🔁 Navetta gratuita da loc. Fontenoce di Recanati per raggiungere il festival.

ℹ️ Per info e programma completo

👉🏻 http://www.spazioagreste.com/

📞 338 5700981

Spazio Agreste si trova a

Contrada Santa Croce 9

62019 Recanati (Loc. Fontenoce)

Seguire indicazioni per Agriturismo Bassari e proseguire per 500m

PROGRAMMA

Giovedì 22 maggio

17:00 – Apertura spazio

dalle 17:00 per tutto il giorno – Area giochi in legno

17:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

18:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

19:00 – Tony Santiago, Un Payaso en Busca de la Risa

20:45 – Circo El Grito, Un Amour en Couleur

Venerdì 23 maggio

17:00 – Apertura spazio

dalle 17:00 per tutto il giorno – Area giochi in legno

⁠17:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

18:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

19:00 – Tony Santiago, Un Payaso en Busca de la Risa

⁠20:45 – Circo El Grito, Un Amour en Couleur

21:45 – Buster Bagatelle Nicolò Toschi (Arena)

22.30 – Fabio Guandalini, Cane sciolto in Musiche dal Mondo

Sabato 24 maggio

17:00 – Apertura spazio

⁠dalle 17:00 per tutto il giorno – Area giochi in legno

⁠17:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

⁠18:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

19:00 – Tony Santiago, Un Payaso en Busca de la Risa

20:45 – Circo El Grito, Un Amour en Couleur

21:45 Buster Bagatelle, Nicolò Toschi

22.30 Royal Circus Ostrica, Concerto spettacolo comico musicale

Domenica 26 maggio

17:00 – Apertura spazio

dalle 17:00 per tutto il giorno – Area giochi in legno

⁠17:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

⁠18:30 – Bottega Imata, Il respiro della Manovella

19:00 – Tony Santiago, Un Payaso en Busca de la Risa

⁠20:45 – Circo El Grito, Un Amour en Couleu