“Tribute to Frank Sinatra” domani a Pesaro

PESARO – Domenica 16 marzo 2025, alle ore 18, prosegue la 65a Stagione dell’Ente Concerti con un imperdibile appuntamento intitolato Tribute to Frank Sinatra. Protagonista sul palco del Teatro Rossini di Pesaro sarà il cantante e pianista inglese Anthony Strong, affiancato dalla Colours Jazz Orchestra guidata da Massimo Morganti.

Da un lato un crooner londinese dall’abito elegantemente confezionato e il fascino disinvolto, e dall’altro un’orchestra composta da alcuni dei migliori musicisti marchigiani con venti anni di esperienza su palchi nazionali e internazionali: ecco così un meraviglioso concerto dal ritmo swing che reinterpreta brani del repertorio di una delle più grandi icone della musica mondiale, Frank Sinatra.

Anthony Strong

Anthony Strong da oltre quindici anni è applaudito e originale interprete dei “classici” della canzone americana. Con il programma presentato a Pesaro, insieme alla apprezzata big band marchigiana, Strong guida il pubblico in un lungo viaggio tra le atmosfere di Broadway e Hollywood, con brani nati per musical o film, che successivamente hanno superato i confini del teatro o dello schermo cinematografico, divenendo jazz standard. Sulla scia di Frank Sinatra, Nat King Cole e Tony Bennett, Strong col suo cantare ricco di nuances e con tratti quasi sussurrati interpreterà celebri pagine di Ray Charles, per concludere il suo itinerario con alcune composizioni originali, che segnano il suo percorso artistico, assieme a quello di arrangiatore e performer.

La sua vocalità e il suo stile al pianoforte sono amalgamati da una coinvolgente energia che ha conquistato il pubblico in ogni sua performance in giro per il mondo. Al momento della sua firma con la celebre etichetta discografica Naïve Records nel 2013, Strong è stato considerato dai media anglosassoni “un eccezionale talento emergente”. È finito in prima pagina su Le Figaro e i suoi concerti dal vivo sono trasmessi da canali tv nazionali di numerosi paesi europei.

Strong si è formato presso alcune delle più importanti scuole di musica del Regno Unito, iniziando con la musica classica per poi passare al jazz: cantare è stata la logica conseguenza. Un’inattesa offerta di lavoro, come sostituto di Jerry Lee Lewis in un musical del West End di Londra, gli ha consentito di sviluppare una spiccata attitudine per il palcoscenico, con una capacità unica di creare una straordinaria empatia con il pubblico.

Il suo album Stepping Out ha raggiunto il primo posto nella classifica iTunes Jazz degli Stati Uniti e il colosso radiofonico NPR lo ha inserito in un programma speciale di 60 minuti da Hollywood.

Fino a oggi, Anthony Strong si è esibito in 26 paesi di 4 continenti, in prestigiosi contesti, come il Centro Cultural de Belém di Lisbona, il festival francese Jazz in Marciac, il Marina Bay Sands di Singapore e il Litchfield Festival negli Stati Uniti.

La Colours Jazz Orchestra nasce nel 2002 da un’idea di Massimo Morganti, trombonista, compositore e direttore, che riesce a coinvolgere nel progetto alcuni tra i migliori musicisti marchigiani con l’obiettivo di proporre sonorità contemporanee ed innovative.

BIGLIETTI

Vendita biglietti La biglietteria del Teatro Rossini è aperta dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30. I biglietti disponibili saranno messi in vendita anche il giorno del concerto dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino a inizio spettacolo.

Prezzi biglietti Posto di platea e posto di palco di I e II ordine € 23, ridotto € 18; posto di palco di III ordine € 18, ridotto € 15; posto di palco di IV ordine € 16, ridotto € 12; loggione € 8.

Vendita online Una parte dei posti disponibili viene messa in vendita online; l’acquisto può essere effettuato visitando il sito www.vivaticket.it. L’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio.

Informazioni Ente Concerti 0721 32482 info@enteconcerti.it www.enteconcerti.it – Teatro Rossini, Piazzale Lazzarini, Pesaro 0721 387620 (biglietteria 0721 387621)

La Direzione si riserva di apportare al programma le variazioni imposte da ragioni tecniche o da cause di forza maggiore.

La 65a Stagione concertistica dell’Ente concerti è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

L’Ente Concerti di Pesaro, insieme a Associazione Musicale Appassionata di Macerata, Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona e Ascoli Piceno Festival fa parte di Marche Concerti, network regionale dedicato alla promozione della musica classica e contemporanea.