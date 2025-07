Palio di Pesaro 2025: tre giorni di sfide, tradizione e spettacolo nel fossato di Rocca Costanza

Dal primo al 3 agosto torna con una formula rinnovata il Palio di Pesaro: 12 contrade in gara nella corsa con il focón, sfilate, spettacoli, giochi storici e intrattenimento per tutte le età

PESARO – Il Palio di Pesaro torna dal primo al 3 agosto 2025 con un programma che unisce sport, cultura, gastronomia e spettacolo nel suggestivo scenario del fossato di Rocca Costanza. Un evento dunque che propone tre giorni di divertimento, socialità e buon cibo e con appuntamenti dedicati a tutte le età grazie all’organizzazione delle Pro Loco provinciali e che riesce a coinvolgere i giovani, rendendoli protagonisti all’insegna di uno spirito goliardico e di una sana competizione.

Le contrade si sfideranno nella corsa con il “focón” che si disputerà durante l’ultima giornata di festa (domenica 3 agosto), con l’arrivo dei contradaioli davanti a Rocca Costanza, pronti per scendere nel fossato. Le contrade coinvolte sono: Villa San Martino, Pantano, Centro Mare, Candelara, Santa Veneranda, Muraglia, Vismara, Santa Maria dell’Arzilla, Villa Ceccolini, Villa Fastiggi, Tombaccia, Montegranaro.

Ci sarà spazio anche per i bambini con il “Palio dei Bòcia”; una corsa dedicata ai più piccoli che si svolgerà lungo corso 11 Settembre con due staffette (dalla Chiesa del Suffragio) e arriverà a Rocca Costanza con passaggio di staffetta in piazza del Popolo. La corsa a bordo del cavallino di legno è realizzata in collaborazione con Pesaro Segreta e l’Archivio storico Stroppa Nobili, grazie ad un’idea di Ugo Betti e Gabriele Stroppa Nobili che hanno riproposto la rievocazione storica di un’antica tradizione pesarese dal 1818, dopo aver scoperto i reperti e le locandine dell’epoca, ora all’interno dei loro archivi.

Il Palio di Pesaro

conosciuto anche come “Palio dei Bracieri”, trae ispirazione dalla leggenda del banchetto nuziale di Costanzo Sforza e Camilla D’Aragona, durante il quale giovani garzoni trasportavano pesanti bracieri. Oggi, questa impresa viene rievocata dai giovani delle contrade cittadine che si sfidano in una competizione di staffetta.

Il primo giorno sarà dedicato alle “Dame”, le ragazze delle contrade che sfileranno lungo il ponte della Rocca. L’ultima giornata sarà, invece, quella dedicata alla gara, ovvero alla corsa intorno alla Rocca. A partire dalle 18, le dodici contrade si sfideranno nel fossato in una staffetta ad eliminazione. A passare alla fase finale, che si disputerà all’ora di cena, saranno le prime contrate classificate per ogni batteria. La capienza massima all’interno del fossato è di 2.500 persone a cui verrà dato, dagli stessi organizzatori, un voucher non clonabile per l’accesso.

L’allestimento dell’area food sarà nel parcheggio attuale di piazzale Matteotti (aperture alle 18) e la pineta verrà dedicata alla convivialità delle contrade e alle associazioni di volontariato. L’area bambini ai giardini Craxi aprirà venerdì alle ore 19, sabato e domenica alle ore 18.

Le tre giornate raccontate dalla voce di Tomas Nobili

Venerdì primo agosto, il primo giorno di manifestazione, sarà dedicato alla presentazione delle “Dame” che avranno modo di farsi conoscere al pubblico con una sfilata lungo il ponte di Rocca Costanza e un’intervista singola ad ognuna. «La dama che più di tutte conquisterà la giuria vincerà un soggiorno di due notti all’hotel La Meridiana Bleisure di Perugia, valido per due persone e omaggiato dalla catena Lindbergh Hotels del cavalier Nardo Filippetti», ha detto l’hair stilyst e cavalier Lorenzo Bernardini, patron delle Dame del Palio.

A intrattenere gli spettatori prima della presentazione delle Dame, la stessa sera, sarà la Pandolfaccia di Fano con una performance pirotecnica di bandiere e sbandieratori; tutte le attività sono gratuite e con divertimento assicurato. Le Dame saranno anche protagoniste di un calendario benefico i cui proventi andranno ad un’associazione del territorio.

Sabato 2 agosto sarà dedicato ai più giovani con il Palio dei Bòcia; la corsa dei piccoli sul cavallino di legno che riserverà premi a tutti i giovannismi partecipanti. Prima del Palio dedicato ai più piccolini, è possibile scoprire la città grazie a “Il Codice della Rovere”, in collaborazione con Play the City; una caccia al tesoro che chiamerà le squadre a risolvere enigmi e indovinelli, coniugando il divertimento alla scoperta della città, con un itinerario nelle vie del centro storico (unico gioco a pagamento dell’intera manifestazione, con prenotazione obbligatoria). Il dopo cena sarà animato da Project X dj set a Rocca Costanza.

Domenica 3 agosto

l’ultima giornata di festa, vedrà sfidarsi le 12 contrade in gara in una corsa con il focón. Una staffetta a coppie composta da 4 giri intorno alla Rocca che i corridori dovranno completare trasportando un peso non inferiore di 20kg. Le contrade saranno suddivise in batterie che andranno a sfidarsi nel primo turno di eliminazione. La prima di ogni batteria sarà ammessa in finale. Ogni contrada può mettere in campo un massimo di 12 corridori che abbiano dai 16 anni in su. I corridori che termineranno prima di tutti i 4 giri nel fossato verranno decretati vincitori del Palio di Pesaro e riceveranno in premio lo stendardo realizzato a mano dal Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, che verrà svelato il giorno della gara finale.

Sempre la domenica verrà premiata anche la Dama vincitrice e la contrada realizzatrice della t-shirt più bella. L’ultima sera il divertimento sarà in mano del dj set degli Avanzi di Balera.

Al Palio saranno presenti anche i VolontarX, coordinati da Ezio Bracco, che supporteranno la Protezione Civile e la Polizia Locale nell’organizzazione. Gli sponsor: Fincost Confesercenti, Confcommercio, Lindbergh Hotel, BCC Pesaro, Fisioradi, Generali Italia – Pesaro Pertini, PS Sport.

Il Palio di Pesaro è un evento patrocinato dal Comune di Pesaro e dalla Regione Marche.

Il programma di venerdì 1° agosto:

Ore 19:00 Inaugurazione (contestuale apertura stand gastronomici e area bambini).

Ore 20:00 esibizione balli popolari.

Ore 21:30 Spettacolo storico con bandiere e sbandieratori a cura de “La Pandolfaccia” di Fano.

Ore 22:30 Contest Dama del Palio di Pesaro con il patron e cavaliere Lorenzo Bernardini.

Il programma di sabato 2 agosto:

Ore 17:30 “Il Codice della Rovere – A spasso per la Città” a cura di PlayTheCity. Caccia al tesoro dal costo: 10 euro a persona, ritrovo alle ore 17 davanti a Rocca Costanza. La durata del gioco è di circa 3 ore. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 3516130032.

Ore 18:00 Apertura stand gastronomici e area bambini.

Ore 19:30 Palio dei Bòcia.

Ore 19:30 Stranivari in concerto.

Ore 22:30 Project X Dj Set.

Il programma di domenica 3 agosto:

Ore 17:00 Palio di Pesaro con inizio della gara alle 18.00.

Ore 18:00 Apertura stand gastronomici e area bambini.

A seguire proclamazione dei vincitori.

Ore 21:30 Avanzi di Balera Dj Set.