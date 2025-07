Novilara Arte Gusto 2025: cultura, sapori e spettacoli a Pesaro

Dall’ 11 al 13 luglio 2025, il borgo di Novilara ospita la 13esima edizione di “Novilara Arte Gusto”: tre giorni di festa tra tagliatelle De.Co., musica dal vivo, installazioni artistiche, degustazioni e spettacoli per tutte le età

PESARO – Arriva luglio e arriva Novilara Arte Gusto – 13esima “dalla cultura alla tavola”. Un evento importante, ormai consolidato, dedicato in particolare alla tradizione e al gusto nel castello di Novilara (PU), con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito aggregativo e di accoglienza della comunità del borgo.

Organizzato dell’Associazione Culturale La Stele, con il patrocinio del Comune di Pesaro, Quartiere 3 Colline e Castelli, Provincia di Pesaro Urbino e Regionale Marche, propone dunque un intero weekend con sapori e colori, con possibilità di assaporare i gusti della tradizione locale, le eccellenze della nostra provincia e le cantine artigianali in degustazione. Queste saranno presenti le prime due sere, distribuite lungo la cinta muraria del borgo in collaborazione anche con AIS Marche delegazione di Pesaro.

Per le vie e le piazzette del borgo, all’interno del castello a vista sul mare, le serate di festa si svolgono all’aperto, con stand allestiti per gustare le mitiche “Tagliatelle con i Fagioli”, ricetta che ha avuto il riconoscimento De.Co. in abbinamento all’olio e vini in degustazione, con musica dal vivo, tanti spettacoli, mostre d’arte e un concorso letterario dedicato alla poesia e alla narrativa.

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025, dunque con un programma ricco di novità e attrazioni, viene messa in scena tutta la bellezza di Novilara, valorizzandola in ogni punto di interesse storico e artistico, insieme a quelli di carattere naturalistico con l’incantevole vista sul mare e il paesaggio delle colline circostanti, un belvedere a 360.

Cresciuto notevolmente negli anni, sia come numeri che come qualità, oggi NOVILARA ARTE GUSTO vanta forte rilevanza e impatto sul territorio, capace di richiamare migliaia di persone, sia locali che turisti stranieri, con tante novità ogni anno e ospiti d’eccezione di carattere nazionale.

NOVITA’ 2025

PREMIO SCRITTURA IN C.I.B.O. “Cucina Identitaria dei Borghi Oggi” V ed.

in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro, Paroledarancio, Pesaro Città che Legge e Scrivere Poesia Edizioni, presentato in conferenza da Antonino Di Gregorio

installazione artistica con UPATA Elisa Turrin, nota illustratrice di Pordenone, e un’esposizione fotografica intitolata “Grano al grano” ad opera delle fotografe Elisa Cecchini e Raffaella Ballerini;

domenica mattina poi, il MOTOTAGLIATELLE con giro per tutti gli amanti delle due ruote (maggiori di cc125), visita storica con sosta degustazione presso il borgo di Montefabbri, uno dei Borghi più belli d’Italia, per poi concludersi con pranzo al castello di Novilara, solo su prenotazione.

PROGRAMMA 2025

Venerdì 11 luglio

ore 18.30 – Apertura stands gastronomici e Degustazione Vini

ore 19.15 – SORBOLOUNGEE vinyl set

ore 19.30 – Presentazione mostra fotografica + Stefanelli Mincio Duo in concerto

ore 20.30 – SINGLE BARREL in concerto

ore 21.00 – Premiazione del concorso letterario Premio Scrittura in C.I.B.O. – V ed. con Antonino Di Gregorio e gli ospiti: Loris Fabiani (LUNANZIO) e Nicoletta Tagliabracci

ore 21.30 – Installazione artistica

ore 22.30 – LUNANZIO (direttamente da Zelig)

ore 23.30 – UPATA Live Painting + Ness One & Chief Rock djset

Sabato 12 luglio

ore 18.30 – Apertura stands gastronomici e Degustazione Vini

ore 19.15 – SORBOLOUNGEE vinyl set

ore 19.30 – Donato Antonio Telesca in concerto

ore 20.30 – LISANDRO e lo Stretto Superfluo in concerto

ore 20.45 – PALLOTTO “ALLok!” spettacolo arte di strada

ore 21.30 – Installazione artistica

ore 22.30 – PAOLO MIGONE (direttamente da Zelig)

ore 23.30 – NOVA PROJECT spettacolo live set

Domenica 13 luglio

ore 8.30 – MOTOTAGLIATELLE

ore 18.00 – Apertura stands gastronomici

ore 19.00 – “Salotto al castello” in collaborazione con bar-enoteca Salotto Cavour, Food Immersions e Formaggeria Beltrami, Az. Agr. La Norcineria, Emozioneolio, Rossni Bakery (degustazione guidata in abbinamento cibo/vini – solo su prenotazione)

ore 19.15 – Gara di scacchi per tutti con ASD Scacchi Pesaro

ore 19.30 – Laboratori di tagliatelle (prenotazione consigliata)

ore 19.45 – Vajjazz & Porpirio in concerto

ore 20.15 – Dimostrazione TAGLIATELLA DE.CO.

ore 20.45 – TINO FIMIANI spettacolo di magia

ore 21.15 – Installazione artistica

ore 22.30 – GEM BOY (direttamente da Colorado)

__________

INGRESSO

5€ (gratuito per bambini fino 12 anni)