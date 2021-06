Pesaro, “A ragionar di Dante”: terzo incontro della rassegna

Mercoledì 9 giugno nuovo appuntamento della rassegna che racconta il Divin Poeta e la sua straordinaria personalità: nella corte di Palazzo Almerici, protagonista il professore Andrea Angelucci

PESARO – Mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 18, terza tappa della rassegna A ragionar di Dante promossa da Comune di Pesaro, Assemblea Legislativa delle Marche e Università dell’Età Libera. Cambio di programma per il relatore, non più Luigi Arceci (come già pubblicato nel pieghevole) ma il professore Andrea Angelucci che guiderà il pubblico alla scoperta del Canto V del Purgatorio. Realizzato in collaborazione con Ente Olivieri- Biblioteca e Musei Oliveriani e l’associazione Le Voci dei Libri, l’appuntamento si svolge nella corte di Palazzo Almerici (via Mazza 97) sede della Biblioteca e del Museo Oliveriani.

Angelucci analizzerà le particolarità stilistiche che rendono questo canto uno dei capolavori della Divina Commedia e le fortissime connessioni che esso ha – attraverso le figure di Bonconte da Montefeltro e Jacopo del Cassero – con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Una lettura attenta del testo rivela, infatti, che Dante ha voluto rimarcare la figura di Jacopo proprio come cittadino di Fanum Fortunae imbastendo sulla narrazione della sua tragica morte una riflessione ‘segreta’ sul senso della fortuna. I versi danteschi tratti dal Canto V del Purgatorio saranno letti da Corrado Capparelli. Dalle 17 alle 20, inoltre, sarà possibile visitare la mostra ‘Dante. Otto secoli di scritture. I luoghi, i commenti’ a cura di Brunella Paolini, allestita presso la Biblioteca Oliveriana.

L’Ingresso è gratuito, i posti sono limitati. L’iniziativa è realizzata nel rispetto delle procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid 19 previste dalla normativa vigente. L’incontro verrà registrato e sarà visibile nel canale YouTube dell’ Università dell’Età Libera.

Curata da Lucia Ferrati, la rassegna ‘A ragionar di Dante’ è promossa dal Comune di Pesaro/Assessorati alla Bellezza, alla Crescita, alla Coesione e al Benessere/Quartieri, alla Sostenibilità/Borghi e Castelli – Unione dei Comuni e Presidenza del Consiglio, dall’Assemblea Legislativa delle Marche e dall’Università dell’Età Libera sotto l’egida di Pesaro Città che legge, in collaborazione con una serie di realtà del territorio unite nel nome di Dante: Amat, Aspes, Biblioteca San Giovanni, Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Rossini, Sistema Museo, Ente Parco San Bartolo e con la partecipazione delle associazioni AnimaFemina, Almaloci, Etra entra nell’arte, Focara per Dante, L’Anfora, Le Voci dei Libri e del Liceo Scientifico Musicale Coreutico G. Marconi.

