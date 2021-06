Pesaro, Guida all’ascolto per non addetti ai lavori: terzo incontro

Domenica 13 giugno 2021, al Teatro Sperimentale appuntamento dedicato alla sinfonia n. 6 “Pastorale” di Ludwig Van Beethoven

PESARO – La Guida all’ascolto per non addetti ai lavori prosegue con il suo ciclo di incontri dedicati alle sinfonie di Ludwig Van Beethoven presentate dal Maestro Mario Totaro. Domenica 13 giugno alle 11.00, al Teatro Sperimentale di Pesaro, sarà la volta della notissima sinfonia n. 6 in fa maggiore Op. 68, detta Pastorale (in tedesco Pastoral-Sinfonie), composta tra il 1807 e il 1808 ed eseguita per la prima volta il 22 dicembre 1808 a Vienna.

Aiuta a capire l’ispirazione della Sesta sinfonia questa citazione tratta da una lettera del compositore “Quanta gioia mi da il camminare tra gli arbusti, gli alberi, i boschi, l’erbe e le rocce. Per le rocce, gli alberi ed i boschi passano le risonanze di cui l’uomo ha bisogno”. La sinfonia dunque nasce da un sentimento di intima comunione con la natura, vista dal compositore come spettacolo da ammirare, madre del genere umano e rifugio incontaminato di segrete meditazioni. Con la musica si avvicina l’animo dell’uomo alla natura, e ci si inchina di fronte alla bellezza del mondo per poi essere innalzato fino al suo Creatore.

La Sesta, oggi considerata uno dei capolavori della storia della musica, alle prime esecuzioni venne accolta dal pubblico in maniera piuttosto fredda. Oggi è una delle partiture musicali tra le più eseguite e apprezzate in tutto il mondo anche per le straordinarie novità che introdusse nella scrittura sinfonica. Vale la pena ricordare che la sinfonia è conosciuta anche per essere stata utilizzata da Walt Disney per descrivere l’Olimpo gioioso nel suo capolavoro “Fantasia”.

La Guida all’Ascolto è organizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini, con il contributo della Regione Marche, il patrocinio del Comune di Pesaro la collaborazione di Amat.

L’ultimo appuntamento dell’iniziativa è in programma domenica 27 giugno 2021 alle 11.00 con la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125.

Ingresso con biglietto cortesia di 3.00 euro

Prenotazioni e prevendite Biglietteria Teatro Rossini Tel. 0721 387620

Biglietteria del Teatro Sperimentale aperta domenica 13 giugno dalle ore 10.00

AMAT Tel. 071 2072439 – 071 207580

Info www.fgr-orchestra.com