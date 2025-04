Pesaro, domani lezione-concerto di Mario Totaro

Presso la Sala della Repubblica del Teatro Rossini, l’evento dedicato a Mozart e al mistero del Requiem organizzato dall’Ente Concerti

PESARO – Martedì 8 aprile (ore 18) la Sala della Repubblica del Teatro Rossini ospita la seconda lezione-concerto fuori abbonamento organizzata dall’Ente Concerti di Pesaro a cura del M° Mario Totaro, e dedicata al genio di Wolfgang Amadeus Mozart.

In preparazione dell’esecuzione del Requiem in re minore per soli, coro e orchestra K 626 del compositore austriaco (in programma nel cartellone della 65a Stagione Concertistica l’11 aprile al Teatro Rossini), Totaro propone un’avvincente lettura della celebre opera incompiuta di Mozart, esplorando le modalità compositive dell’autore rintracciabili negli spartiti giunti fino a noi: l’eccezionale capacità di scrittura priva di cancellature, errori o revisioni; le parti interamente compiute e quelle solamente abbozzate nell’originale.

Le pagine del Requiem hanno da sempre attirato l’interesse e la fascinazione degli spettatori e questa lezione-concerto offrirà l’opportunità di indagare la presumibile concezione mozartiana di spiritualità, la sua relazione con il cattolicesimo e con l’ultra terreno, alla luce delle opere sacre da lui composte. Un evento di grande interesse dunque per approfondire i tratti dell’ultimo Mozart, il mistero che aleggia intorno al committente del Requiem e per sfatare alcuni luoghi comuni rispetto al genio di Salisburgo.

BIGLIETTI

Vendita biglietti posto unico € 5,00. La biglietteria del Teatro Rossini è aperta dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30. I biglietti disponibili saranno messi in vendita anche il giorno dell’evento dalle 17 fino a inizio spettacolo.

Vendita online Una parte dei posti disponibili viene messa in vendita online; l’acquisto può essere effettuato visitando il sito www.vivaticket.it. L’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio.

Informazioni Ente Concerti 0721 32482 info@enteconcerti.it www.enteconcerti.it – Teatro Rossini, Piazzale Lazzarini, Pesaro 0721 387620 (biglietteria 0721 387621)

La 65a Stagione concertistica dell’Ente concerti è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

L’Ente Concerti di Pesaro, insieme a Associazione Musicale Appassionata di Macerata, Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona e Ascoli Piceno Festival fa parte di Marche Concerti, network regionale dedicato alla promozione della musica classica e contemporanea.