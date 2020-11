Pesaro celebra Santa Cecilia: ecco gli eventi

Domenica 22 novembre nel giorno di Santa Cecilia, patrona della musica, doppio evento del Conservatorio e il concerto mattutino dell’Orchestra Sinfonica Rossini

PESARO – Domenica 22 novembre sarà il giorno di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, e Pesaro Città Creativa Unesco proprio nel cluster della musica non poteva non celebrare questa data, che assume un valore simbolico ancora più forte vista la complessità del momento che stiamo vivendo. Gli appuntamenti di Santa Cecilia anticipano e lanciano un altro splendido evento musicale che conclude novembre tra le note: le tre date del Barbiere di Siviglia in streaming gratuito – 25, 27 e 29 novembre -, offerta clou della sessione autunnale del Rossini Opera Festival. La proposta cittadina di domenica 22 novembre vede protagonisti il Conservatorio Rossini e l’Orchestra Sinfonica Rossini.

Così Daniele Vimini, assessore alla Bellezza del Comune: ‘Sarà una Santa Cecilia diversa dagli altri anni, con un approccio meno ‘largo’, meno quantitativo ma che fa della qualità il suo punto forte. Ringrazio particolarmente il Conservatorio Rossini e l’Orchestra Sinfonica Rossini che mettono generosamente online e a disposizione di tutti il loro lavoro, con un prodotto multimediale di livello e che darà lustro e visibilità a Pesaro nei giorni che saranno segnati anche dal Rof d’autunno.’

Per il Conservatorio doppio evento nel pomeriggio:

il concerto sinfonico ‘Santa Cecilia streaming’ e la tradizionale Messa Solenne all’organo. Alle 17, l’Orchestra del Conservatorio Rossini guidata dal M° Luca Ferrara si esibisce in diretta da Palazzo Olivieri, sede dell’Istituto; il concerto verrà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sul canale Facebook del Conservatorio. In programma, una delle sinfonie più conosciute e celebrate di Wolfgang Amadeus Mozart – la n. 40 in sol minore K 550 – seguita dalla Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485 di Franz Schubert, la più mozartiana delle sinfonie dell’autore austriaco. L’appuntamento sarà anche un piacere per gli occhi oltre che musicale: nel corso della diretta gli utenti saranno guidati all’interno del magnifico Palazzo Olivieri visitando virtualmente i suoi tesori: le aule affrescate, la biblioteca, gli strumenti antichi, moderni e tecnologici; uno scrigno delle meraviglie che si apre al pubblico restituendo alla comunità il dono che Gioachino Rossini fece a Pesaro con il suo testamento, documento base per la nascita del Conservatorio. Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Pesaro, in collaborazione con la Fondazione Rossini e con il supporto tecnico di Naive Recording Studio e Alessandro Uguccioni Studio. Alle 18.30, al termine della diretta, le celebrazioni proseguono in presenza nella Cattedrale con la Messa Solenne all’organo, celebrata da S.E. Mons. Piero Coccia, Arcivescovo Metropolita di Pesaro, con l’accompagnamento all’organo di Gian Marco Spallacci, studente dell’istituto. Le celebrazioni di Santa Cecilia per il Conservatorio Rossini rappresentano anche l’occasione per ringraziare il personale medico e sanitario per il lavoro e l’impegno dimostrato dei mesi di emergenza e sono un invito ideale a partecipare alla raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. Info su donazioni libere e dettagli celebrazioni www.conservatoriorossini.it.

L’Orchestra Sinfonica Rossini propone un concerto alle 11.30 in diretta streaming dal Teatro Rossini, visibile sul sito, dalla pagina facebook e dal canale YouTube dell’Orchestra. Per l’occasione la compagine pesarese sarà a ranghi completi con il grande organico sinfonico con tutte le sezioni presenti. Il programma prevede l’esecuzione del “Triplo concerto” in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, op. 56 di Beethoven in omaggio al grande compositore tedesco nell’anno del 200esimo anniversario della nascita; l’OSR sarà affiancata dal Trio Dmitrij composto da Henry Domenico Durante, violino, Francesco Alessandro De Felice, violoncello, Michele Sampaolesi, pianoforte. Seguirà la sinfonia da Il barbiere di Siviglia in omaggio al compositore. Sul podio come direttore Michele Spotti, una delle più talentuose giovani bacchette a livello internazionale, che nei giorni seguenti tornerà a dirigere la Rossini nel ROF autunnale. L’evento è promosso dall’OSR con il sostegno di: Comune di Pesaro, Regione Marche, Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo.