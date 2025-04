“Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori” il 5 e il 6 aprile a Pesaro

In Piazza del Popolo il format organizzato da CNA, un mercatino di qualità con una selezione della produzione enogastronomica e dei mestieri artigianali della regione. Il calendario dei mercatini in piazza del Popolo e Lungomare

PESARO – I colori dei fiori, il gusto della tradizione, il fascino senza tempo dell’antiquariato, l’ingegno degli artigiani. Con la bella stagione Piazza del Popolo e il lungomare si preparano ad ospitare i mercatini, che ogni anno attirano migliaia di visitatori e coinvolgono centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo: «un viaggio che parte da Pesaro e provincia per esaltare le unicità del territorio e arriva fino al Sud America con lo street food Internazionale che inebrierà il lungomare – spiega l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci -. Siamo molto soddisfatti di ospitare centinaia tra obbisti, artigiani, produttori, collezionisti, professionisti della manualità. L’obiettivo è quello di far vivere la nostra città attraverso eventi come questi, che creano partecipazione e fanno vivere tutto il centro storico e la zona mare».

Si parte questo week end, con l’iniziativa “Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori”, di CNA Marche e provinciale di Pesaro e Urbino, che prevede un mercatino di qualità in Piazza del Popolo con una selezione della produzione enogastronomica e dei mestieri artigianali della regione. Dalle 9.30 del mattino alle 20 di sera sarà possibile degustare prodotti del territorio (salumi, formaggi, tartufi, pasta, confetture, dolci) ma anche ammirare i cappelli fatti a mano di Montappone, le calzature e le borse in pelle, i filati, i prodotti dell’artigianato artistico. I prossimi appuntamenti con “Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori” è per sabato 3 e domenica 4 maggio, sabato 11 e domenica 12 ottobre, sabato 15 e domenica 16 novembre.

Ecco il calendario dei mercatini*:

Mercato dell’Antiquariato: Ogni terza domenica del mese escluso luglio e agosto, il mercato dell’antiquariato, modernariato e collezionismo a Pesaro (19 gennaio – 21 dicembre), dalle 8 alle 19 in via Rossini, piazza del Popolo, piazzale Collenuccio e via San Francesco: 21 aprile (lunedì), 18 maggio, 15 giugno, 21 settembre, 19 ottobre, 16 novembre, 21 dicembre.

Pasqua al Mare: dal 19 al 21 aprile, in occasione del week end di Pasqua, in piazzale della Libertà, con mercatini di prodotto tipico, artigianato, erboristerie, piante e fiori.

International Street Food: dal 24 al 28 aprile, in piazzale della Libertà, decine tra i migliori Street Food internazionali proporranno birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale.

Mercatino Regionale Francese: dall’8 all’11 maggio, un piccolo angolo di Francia in piazza de Popolo, con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese. Oltre 80 tipi di formaggi, un’ampia gamma di vini delle regioni vinicole d’Oltralpe, biscotti bretoni, cioccolatini tipici, baguette e croissant sfornati al momento, crêpes e macarons, spezie e frutta disidratata. Poi la lavanda e gli oli essenziali, saponi, saponi, profumi e make up, tovaglie provenzali, bjjoux.

Mercato Europeo: dall’1 al 2 giugno in piazzale della Libertà e lungomare, circa 50 stand con prodotti tipici e artigianali dei vari Paesi.

*il calendario è in fase di aggiornamento