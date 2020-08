Folignano, si avvia alla conclusione “Summer Yoga”

Venerdì 28 agosto avrà luogo l’ultima lezione gratuita di yoga tenuta dall’insegnante Eugenia Brega; l’evento si terrà ,in caso di pioggia, nel Laboratorio Teatro delle Foglie

FOLIGNANO – Si avvia alla conclusione l’iniziativa “Summer Yoga”, azione che rientra nel progetto “LaboratFolgori territoriali di prevenzione del tumore al seno”.

Si tratta di una manifestazione portata avanti dalla Cooperativa DLM in collaborazione con il Teatro delle foglie e con l’U.S. Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Folignano, col contributo di Fondazione Carisap e Qualis Lab.

Venerdì 28 agosto avrà luogo l’ultima lezione gratuita di yoga tenuta dall’insegnante Eugenia Brega.

In caso di pioggia o maltempo la lezione si svolgerà presso il Laboratorio Teatro delle Foglie in via Roma a Folignano (dietro la Chiesa di San Gennaro).

Le lezioni hanno preso il via il 19 giugno e sono andate avanti per tutta l’estate con un’ampia partecipazione di persone di ogni età, in particolare di donne.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e un asciugamano.

Il progetto “Summer Yoga” ha come finalità l’incremento delle opportunità di movimento e dunque la promozione di stili di vita corretti specialmente tra le donne.

Vari studi scientifici, infatti, hanno evidenziato l’utilità del movimento come strumento di contrasto all’insorgere di varie patologie tra cui anche il tumore al seno.