San Severino, tornano agibili due abitazioni in via San Michele

SAN SEVERINO MARCHE – Un altro tassello si aggiunge al mosaico della ricostruzione post-sisma a San Severino Marche. Sono stati ufficialmente ultimati i lavori che hanno riportato all’agibilità due abitazioni private situate in via San Michele, all’ingresso della città.
L’intervento è stato finanziato grazie a un contributo pubblico di 1,4 milioni di euro concesso dall’Usr della Regione Marche.
Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà ha revocato l’Ordinanza con la quale, in piena emergenza sismica, per motivi di sicurezza aveva dichiarato gli immobili non utilizzabili.
Nelle foto: le abitazioni tornate agibili dopo il sisma durante la ricostruzione